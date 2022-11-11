На дорогах Самарской области пройдут рейдовые мероприятия по профилактике ДТП с участием нетрезвых водителей

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Для обеспечения безопасности участников дорожного движения в предстоящие выходные дни, с 11 по 13 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут повсеместные проверочные мероприятия.

Приоритетная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе, выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге! Необходимо проявлять максимальную ответственность в вопросах безопасности дорожного движения и не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

Уважаемые жители Самарской области! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в Управление ГИБДД по телефону: (846) 3335801 или 102.