На 12 железнодорожных станциях от Сызрани до Кузнецка появятся навесы, павильоны и свет

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Суд удовлетворил исковые требования Сызранского транспортного прокурора об оборудовании пассажирских платформ на Куйбышевской железной дороге.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в Сызрани проведена проверка соблюдения прав пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры КбшЖД.

Проверкой установлено, что на направлении движения пригородных поездов сообщением станция «Сызрань-1»-станция «Кузнецк» осуществляется посадка-высадка пассажиров на 12 остановочных пунктах, которые не оборудованы навесами и павильонами, защищающими пассажиров от неблагоприятных погодных условий.

На платформах также отсутствует электрическое освещение. Кроме того, на трех остановках отсутствовали оборудованные переходы через железнодорожные пути.

«Такие обстоятельства нарушают права пассажиров на получение качественных услуг при перевозке железнодорожным транспортом, а также могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, пользующихся данными услугами», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В итоге Сызранский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать владельца транспортной инфраструктуры (структурное подразделение Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД») устранить допущенные нарушения. Железнодорожным районным судом Самары исковые требования транспортного прокурора удовлетворены.

Суд обязал структурное подразделение АО «РЖД» оборудовать пассажирские платформы на остановочных пунктах навесами и павильонами, а также электрическим освещением.

Кроме того, еще во время рассмотрения искового заявления АО «РЖД» были приняты меры по устранению части нарушений.

Так, на станциях сооружены железнодорожные переходы, оборудованные пешеходными настилами, указателями и предупредительными надписями, пишет Обозрение.