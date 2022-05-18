На 12 железнодорожных станциях от Сызрани до Кузнецка появятся навесы, павильоны и свет

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 19 раз больше людей выбирают фастфуд вместо здорового питания
В 19 раз больше людей выбирают фастфуд вместо здорового питания
​Дмитрий Азаров обсудил с жителями поселка Рощинский социально значимые вопросы
​Дмитрий Азаров обсудил с жителями поселка Рощинский социально значимые вопросы
В Самарской области на железнодорожных путях нашли гранату
В Самарской области на ЖД-перегоне нашли гранату
В Самарской области обнаружили стало безнадзорных баранов
В Самарской области обнаружили стало безнадзорных баранов
Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу
Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу
Тольяттинец заявил, что хочет купить телефон, и украл его
Тольяттинец заявил, что хочет купить телефон, и украл его
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
В Самаре пройдет экологическая акция «День Волги 2022»
В Самаре пройдет экологическая акция «День Волги 2022»
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.54
0.1
EUR 66.36
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На 12 железнодорожных станциях от Сызрани до Кузнецка появятся навесы, павильоны и свет

18 мая 2022 12:45
114
На 12 железнодорожных станциях от Сызрани до Кузнецка появятся навесы, павильоны и свет

Суд удовлетворил исковые требования Сызранского транспортного прокурора об оборудовании пассажирских платформ на Куйбышевской железной дороге.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в Сызрани проведена проверка соблюдения прав пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры КбшЖД.

Проверкой установлено, что на направлении движения пригородных поездов сообщением станция «Сызрань-1»-станция «Кузнецк» осуществляется посадка-высадка пассажиров на 12 остановочных пунктах, которые не оборудованы навесами и павильонами, защищающими пассажиров от неблагоприятных погодных условий.

На платформах также отсутствует электрическое освещение. Кроме того, на трех остановках отсутствовали оборудованные переходы через железнодорожные пути.

«Такие обстоятельства нарушают права пассажиров на получение качественных услуг при перевозке железнодорожным транспортом, а также могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, пользующихся данными услугами», — сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В итоге Сызранский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать владельца транспортной инфраструктуры (структурное подразделение Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД») устранить допущенные нарушения. Железнодорожным районным судом Самары исковые требования транспортного прокурора удовлетворены.

Суд обязал структурное подразделение АО «РЖД» оборудовать пассажирские платформы на остановочных пунктах навесами и павильонами, а также электрическим освещением.

Кроме того, еще во время рассмотрения искового заявления АО «РЖД» были приняты меры по устранению части нарушений.

Так, на станциях сооружены железнодорожные переходы, оборудованные пешеходными настилами, указателями и предупредительными надписями, пишет Обозрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
18 мая 2022  13:15
Самарская область и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические и социокультурные связи
101
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
18 мая 2022  12:31
18-24 мая вводятся ограничения движения и парковки на нескольких участках улиц в Самаре
114
Самара принимает рекордное за всю историю Российской студвесны количество участников из 85 регионов страны
18 мая 2022  11:22
Самара принимает рекордное за всю историю Российской студвесны количество участников из 85 регионов страны
188
В Самарской области стартовала Туриада
18 мая 2022  10:10
В Самарской области стартовала Туриада
161
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
17 мая 2022  14:03
Самарцев информируют о временном ограничении движения транспорта
486
Весь список