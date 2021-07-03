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МВД России перенесло на 2022 год запуск онлайн-базы проверки прав водителей такси и каршеринга

3 июля 2021 10:19
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МВД России перенесло на 2022 год запуск онлайн-базы проверки прав водителей такси и каршеринга

МВД России перенесло на 2022 год запуск онлайн-базы, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства. Там подчеркнули, что автоматизированные проверки будут направлены не на наказание, а на предупреждение правонарушений. Эти меры позволят не допустить к управлению автомобилями водителей, лишенных прав или не имеющих их.

В прошлом году в МВД сообщали, что агрегаторы такси, каршеринга и другие организации, допускающие водителей к управлению автомоблями, смогут получать информацию о наличии у них прав с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Запустить эти сервисы планировали в 2021 году.

Фото: Pixabay.com

Теги: каршеринг онлайн-база права такси

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