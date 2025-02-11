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Минтрансом СО  начата процедура отзыва лицензии у перевозчика на маршрутах № 142 и 402

11 февраля 2025 22:12
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Это связано с систематическими срывами установленного расписания и отсутствием реакции перевозчика на замечания областного минтранса.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области начата процедура отзыва лицензии у нового перевозчика на маршрутах № 142 и 402:

- № 142 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора»;
- № 402 «ЮГ 2 – автостанция «Аврора».

Это связано с систематическими срывами установленного расписания и отсутствием реакции перевозчика на замечания областного минтранса.

В ближайшее время министерством будет объявлен новый конкурс на выдачу свидетельств на перевозки по указанным маршрутам.

До завершения процедуры по поиску перевозчика транспортная связь между Южным городом и Самарой будет обеспечена следующими маршрутами:

- № 141 «ЮГ 1 – автостанция «Аврора» - Центральный автовокзал»;
- № 401 «ЮГ 2– автостанция «Аврора» - Центральный автовокзал»;
- № 109 «ЮГ 2 – ЮГ 1 – Пригородный автовокзал»;
- № 109К «ЮГ 2 – ЮГ 1 – станция «Соцгород»;
- № 108 «ЮГ 1 – Губернский рынок»;
- №108В «ЮГ 1 – Волгарь - Губернский рынок».

 

Фото:   минтранс СО

Теги: Самара

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