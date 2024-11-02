Минпросвещения намерено ввести дистанционное обучение в автошколах

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Минпросвещения России впервые прописало в своем проекте возможность дистанционного обучения будущих водителей, пишет газета "Коммерсантъ".

Министерство подготовило проект приказа, на основе которого автошколы будут готовить программы обучения с сентября 2025 года. Там указана возможность дистанционного обучения с авторизацией на госуслугах и использованием государственных информсистем – это позволит фиксировать успеваемость учеников и посещаемость занятий.

Введение официального дистанционного обучения, согласно мнению экспертов, позволит будущим водителям сэкономить время и деньги. Похожая практика распространилась во время пандемии, однако это "был бесконтрольный процесс", отмечает издание.

В новом приказе Минпросвещения закрепит нововведения для повышения качества обучения вождению. Так, будущих водителей детально ознакомят, что может считаться "опасным вождением". Этот термин появился в правилах дорожного движения в 2017 году.

На обучение вождению в городе планируется выделить 42 часа вместо нынешних 38, на изучение устройства двигателя – три часа вместо двух, в то же время на обучение устройству трансмиссии, ходовой части, тормозов оставят лишь час вместо двух.

Упоминается в проекте и об электронных документах. Требование к водителям иметь при себе бумажные права в проекте оставили, однако уже начали работать особые электронные QR-коды в приложении госуслуг, куда "вшиты" СТС и электронные права, пишет Смотрим.

Ранее в МВД рассказали, что через сайт министерства можно проверить, есть ли у автошколы лицензия на образовательную деятельность.