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LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре

27 сентября 2023 13:01
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LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре

Сервис городских поездок Drivee проанализировал марки и модели автомобилей, подключенных к приложению в Самаре, а также составил рейтинг популярных машин среди водителей и пассажиров.

 

Наибольшую долю в Самаре составляют автомобили зарубежных брендов — 63,5% от общего числа машин, зарегистрированных в сервисе, а доля отечественных составила 36,5%. При этом наиболее популярной маркой у водителей стала самая продаваемая машина последних лет в России – LADA Granta, второе и третье место рейтинга заняли Kia Rio и LADA Vesta соответственно.

 

Топ-10 популярных автомобилей у водителей

(%, доля от общего числа автомобилей, зарегистрированных в сервисе в Самаре)

 

Марка автомобиля

Модель автомобиля

Доля (%)

LADA

Granta

15,9%

Kia

Rio

7,2%

LADA

Vesta

7,1%

Hyundai

Solaris

5,9%

Renault

Logan

5,9%

LADA

Priora

4,7%

LADA

Kalina

3,3%

Datsun

on-DO

3,1%

Volkswagen

Polo

3,0%

Skoda

Rapid

2,1%

 

В приложении Drivee пассажиры могут выбирать предложения от водителей не только по рейтингу и цене, но и по автомобилю. В Самаре предпочтения пассажиров не сильно расходятся с наиболее популярными машинами у водителей. Так, например, наибольшая доля поездок приходится на LADA Granta и Renault Logan: 18,2% и 9,4% соответственно. На третьем месте в рейтинге наиболее популярных автомобилей у пользователей сервиса расположился Kia Rio.

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