LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре

Сервис городских поездок Drivee проанализировал марки и модели автомобилей, подключенных к приложению в Самаре, а также составил рейтинг популярных машин среди водителей и пассажиров.
Наибольшую долю в Самаре составляют автомобили зарубежных брендов — 63,5% от общего числа машин, зарегистрированных в сервисе, а доля отечественных составила 36,5%. При этом наиболее популярной маркой у водителей стала самая продаваемая машина последних лет в России – LADA Granta, второе и третье место рейтинга заняли Kia Rio и LADA Vesta соответственно.
Топ-10 популярных автомобилей у водителей
(%, доля от общего числа автомобилей, зарегистрированных в сервисе в Самаре)
|
Марка автомобиля
|
Модель автомобиля
|
Доля (%)
|
LADA
|
Granta
|
15,9%
|
Kia
|
Rio
|
7,2%
|
LADA
|
Vesta
|
7,1%
|
Hyundai
|
Solaris
|
5,9%
|
Renault
|
Logan
|
5,9%
|
LADA
|
Priora
|
4,7%
|
LADA
|
Kalina
|
3,3%
|
Datsun
|
on-DO
|
3,1%
|
Volkswagen
|
Polo
|
3,0%
|
Skoda
|
Rapid
|
2,1%
В приложении Drivee пассажиры могут выбирать предложения от водителей не только по рейтингу и цене, но и по автомобилю. В Самаре предпочтения пассажиров не сильно расходятся с наиболее популярными машинами у водителей. Так, например, наибольшая доля поездок приходится на LADA Granta и Renault Logan: 18,2% и 9,4% соответственно. На третьем месте в рейтинге наиболее популярных автомобилей у пользователей сервиса расположился Kia Rio.