LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре

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Сервис городских поездок Drivee проанализировал марки и модели автомобилей, подключенных к приложению в Самаре, а также составил рейтинг популярных машин среди водителей и пассажиров.

Наибольшую долю в Самаре составляют автомобили зарубежных брендов — 63,5% от общего числа машин, зарегистрированных в сервисе, а доля отечественных составила 36,5%. При этом наиболее популярной маркой у водителей стала самая продаваемая машина последних лет в России – LADA Granta, второе и третье место рейтинга заняли Kia Rio и LADA Vesta соответственно.

Топ-10 популярных автомобилей у водителей

(%, доля от общего числа автомобилей, зарегистрированных в сервисе в Самаре)

Марка автомобиля Модель автомобиля Доля (%) LADA Granta 15,9% Kia Rio 7,2% LADA Vesta 7,1% Hyundai Solaris 5,9% Renault Logan 5,9% LADA Priora 4,7% LADA Kalina 3,3% Datsun on-DO 3,1% Volkswagen Polo 3,0% Skoda Rapid 2,1%

В приложении Drivee пассажиры могут выбирать предложения от водителей не только по рейтингу и цене, но и по автомобилю. В Самаре предпочтения пассажиров не сильно расходятся с наиболее популярными машинами у водителей. Так, например, наибольшая доля поездок приходится на LADA Granta и Renault Logan: 18,2% и 9,4% соответственно. На третьем месте в рейтинге наиболее популярных автомобилей у пользователей сервиса расположился Kia Rio.