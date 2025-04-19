Изменились трасса следования и расписание на маршруте №30 в Самаре

Маршрут №30 следует по улице Советской Армии, Московскому шоссе в обе стороны!
Без заезда к остановкам Педуниверситет, Автомагазин, Ул. Ивана Булкина, Дом Печати.
Маршрут №30к следует по трассе: пр. Кирова, ул. Победы, ул. 22-го Партсъезда, ул. Антонова-Овсеенко, ул.Авроры, Московское ш., ул. Советской Армии, ул. Антонова-Овсеенко, ул. 22-го Партсъезда, ул. Победы, пр. Кирова.
Конечной остановки у "ЦАВ" нет, автобусы следуют далее по маршруту.
Данные меры направлены на увеличение пассажиропотока на маршруте, пассажиров просят отнестись с пониманием.