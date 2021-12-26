Из Самары в Москву хотят запустить электричку «Ласточка»

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В Самарской области готовятся к развитию межрегиональных маршрутов скоростного электропоезда «Ласточка». Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной итогам работы Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) в 2021 году.

— В Правительстве России находится вопрос о поставке поездов «Ласточка-Премиум» на направление Самара — Пенза — Саранск — Москва. В составах будет по 5 вагонов на 340 мест. Ориентировочно это запланировали на декабрь 2022 года, — сообщил начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев.

Скоростной электропоезд «Ласточка» курсирует по Самарской области с 11 июня 2021 года. До конца лета скоростной поезд работал в тестовом режиме. Но в конце августа Минтранс включил его в госзаказ на транспортное обслуживание, и «Ласточка» стала курсировать на постоянной основе.

Изначально в маршруте электрички было всего 4 остановки: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Затем в расписание добавили две станции — Водинскую и Задельную. Но после маршрут продлили до Сызрани и Жигулевска, пишет 63.ру.