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Иван Носков: «Общественный транспорт должен стать комфортным для жителей Самары»

16 мая 2025 14:59
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В Самаре продолжаются внеплановые рейды с проверкой соблюдения расписания движения общественного транспорта. 

В Самаре продолжаются внеплановые рейды с проверкой соблюдения расписания движения общественного транспорта. На этой неделе департамент транспорта администрации города провел контрольные мероприятия на автобусных маршрутах № 41 и № 90, которые следуют через весь город и ежедневно перевозят в среднем около 29 тысяч пассажиров.

«Задача внеплановых проверок – не наругать и не похвалить. Прежде всего, это возможность совместно с перевозчиками выявить и решить те проблемы, которые сегодня существуют на транспортных маршрутах, понять, почему одни соблюдают расписание и приходят вовремя, а другие грубо нарушают график. В обязательном порядке уделяем внимание содержанию подвижного состава. Общественный транспорт должен стать комфортным для жителей Самары и для тех, кто приезжает к нам в гости», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Трасса автобусного маршрута № 41 начинается в 15-м микрорайоне и заканчивается универмагом «Юность» на ул. Ленинградской. Маршрут № 90, созданный по просьбам горожан в 2025 году, соединяет микрорайон «Волгарь» в Куйбышевском районе с автостанцией «Аврора» в центральной части города. Согласно графику, автобусы маршрута № 41 должны соблюдать интервал в шесть минут, а № 90 – семь минут в утренние часы. Допустимыми считаются опоздания не более пяти минут. 

«На маршруте № 41 нарушений не выявили, а вот на маршруте № 90, где сейчас задействованы все 18 автобусов, зафиксировали несколько опозданий на 5-7 минут. Водители ссылаются на дорожный фактор – пробки, что мы впоследствии проверили и подтвердили. Тем не менее маршрут пока оставляем на контроле. В дальнейшем определим, на каких дорожных участках можно обустроить специальные выделенные полосы для беспрепятственного движения общественного транспорта. Это касается не только маршрута следования автобусов № 90, но и других муниципальных маршрутов», – сказал руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичёв. 

Если интервал движения транспорта не соблюдается, перевозчик выплачивает в бюджет города штраф, а при регулярном несоблюдении условий контракта возможно его расторжение. Так, за невыполненный объем транспортной работы в первом квартале 2025 года на двух перевозчиков по муниципальным автобусным маршрутам наложены штрафы на общую сумму почти 466 тысяч рублей. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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