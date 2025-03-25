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Глава областного минтранса предложил перевозчикам принять участие в разработке транспортной стратегии

25 марта 2025 14:38
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Сергей Карпов провел совещание с членами Ассоциации «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс».

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов провел совещание с членами Ассоциации «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс» по вопросу развития транспортной отрасли в регионе.

Помимо членов ассоциации, куда входят крупнейшие перевозчики Самарской области, участие в совещании приняли глава комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы Николай Лядин и начальник территориального отдела ГАДН по Самарской области МТУ Ространснадзора по ПФО Евгений Живаев.

Председатель совета Ассоциации Александр Колычев озвучил мнение перевозчиков по развитию автобусной маршрутной сети и созданию соответствующей инфраструктуры. Одной из главных проблем перевозчиков он назвал нехватку водителей.

«Главные причины увольнения водителей – низкая заработная плата, тяжелые условия труда, низкое качество подвижного состава, отсутствие мест отдыха, недостаточный уровень социальной поддержки, низкий уровень статуса.  Остро стоит вопрос подготовки водителей автобусов на базе образовательных учреждений», – отметил он

Для принятия эффективных решений в сфере транспорта глава областного минтранса предложил членам ассоциации включиться в работу по созданию транспортной стратегии, которая ведется в настоящее время.

«Эта работа не будет эффективной без участия пассажиров и перевозчиков. Я предлагаю сформировать экспертное мнение перевозчиков, которое будет учитываться при создании стратегии. Нам нужно подготовить эффективную и рабочую базу», - предложил Сергей Карпов. Члены ассоциации приняли предложение министра.

Идею включения перевозчиков в процесс формирования транспортной стратегии поддержал Николай Лядин. «Необходимо выработать единый стандарт для всего региона, и от мнения перевозчиков зависит многое», - подчеркнул он. 

Совместная работа минтранса и ассоциации будет продолжена и по другим направлениям. В ближайшее время стороны подпишут соглашение о взаимодействии, также будет подготовлен годовой план совместных мероприятий. 

 

 

Теги: Самара

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