72% работников Самары ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно

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Сервис корпоративного такси и доставки «Ситимобил для бизнеса» совместно с ResearchMe провел исследование по всей стране и выяснил отношение россиян к наличию корпоративного такси на работе. Так, 72% работников компаний в Самаре считают, что работодатель должен компенсировать дорогу на работу и обратно, а также поездки по рабочим делам. При этом корпоративное такси доступно только 10% опрошенных сотрудников в городе.

Почти 40% респондентов из Самары в связи с пандемией коронавируса стали бояться использовать общественный транспорт и все чаще ищут ему альтернативу. При этом 39% опрошенных вынуждены регулярно или время от времени передвигаться по городу, чтобы решать рабочие вопросы. Больше половины самарцев (61%) признаются, что работодатель не оплачивает им эти поездки.

Большинство самарских работников (72%) уверены, что работодатель должен организовать персональный трансфер для сотрудников из дома на работу и обратно или хотя бы частично компенсировать затраты на поездки. Еще 17% опрошенных согласны, что поездки должны оплачиваться «в особых случаях». При этом, каждый пятый работник (18%) при прочих равных выбрал бы ту компанию, которая предложит ему корпоративное такси и будет оплачивать поездки. Но пока такая возможность доступна только для 10% респондентов.

Среди бонусов, от которых работники Самары готовы отказаться взамен корпоративного такси, опрошенные называли абонемент в фитнес-зал (20%), премии и доплаты (14%) и компенсацию обедов (11%).

По результатам опроса работодателей, каждая пятая компания в стране (20,5%) полностью компенсирует своим сотрудникам поездки на корпоративном такси. Еще 21% компенсирует поездки в то время, когда не работает общественный транспорт (ночью или рано утром). 15,5% компаний оплачивают такси сотрудникам в период пандемии. 22% работодателей в принципе не компенсируют сотрудникам поездки на такси. Такую корпоративную политику в компаниях объясняют отсутствием бюджета.

Четверть опрошенных компаний (25,4%) согласны с тем, что корпоративное такси — это не просто приятный бонус для сотрудников, а реальная необходимость. Почти 27% уверены в необходимости такси, но только на время пандемии. А 22,3% пока видят в такси исключительно дополнительные расходы для бизнеса.

При этом, каждый пятый работник (19%) уверен, что во время пандемии работодатель должен полностью оплачивать передвижение сотрудников на работу и обратно. Около половины (42%) считают справедливым, если компания будет оплачивать поездки на такси в ночное время или рано утром. Столько же респондентов полагают, что компания должна оплачивать такси сотрудникам, если тем пришлось задержаться на работе.

Выборка: опрос проводился в январе среди 2989 респондентов (работающих россиян) и более 900 представителей компани

Фото: Pixabay.com