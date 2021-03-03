Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды"
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году
Самарский таксист-частник обворовал клиента на 145 тысяч
Самарский таксист-частник обворовал клиента на 145 тысяч
Авторов патриотических песен из Самарской области приглашают на всероссийский конкурс Музея Победы
Авторов патриотических песен из Самарской области приглашают на всероссийский конкурс Музея Победы
Продажи кремов и сковородок взлетели накануне 8 марта в Самарской области
Продажи кремов и сковородок взлетели накануне 8 марта в Самарской области
в России ужесточают правила выгула собак
В России ужесточают правила выгула собак
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
ЕЭС-Гарант презентовал свои проекты по энергосбережению представителям муниципалитетов
«ЕЭС-Гарант» презентовал свои проекты по энергосбережению представителям муниципалитетов
72% работников Самары ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно
72% работников Самары ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.58
0.54
EUR 89.57
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

72% работников Самары ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно

3 марта 2021 11:05
95
72% работников Самары ждут от работодателя компенсации дороги на работу и обратно

Сервис корпоративного такси и доставки «Ситимобил для бизнеса» совместно с ResearchMe провел исследование по всей стране и выяснил отношение россиян к наличию корпоративного такси на работе. Так, 72% работников компаний в Самаре считают, что работодатель должен компенсировать дорогу на работу и обратно, а также поездки по рабочим делам. При этом корпоративное такси доступно только 10% опрошенных сотрудников в городе. 

Почти 40% респондентов из Самары в связи с пандемией коронавируса стали бояться использовать общественный транспорт и все чаще ищут ему альтернативу. При этом 39% опрошенных вынуждены регулярно или время от времени передвигаться по городу, чтобы решать рабочие вопросы. Больше половины самарцев (61%) признаются, что работодатель не оплачивает им эти поездки.

Большинство самарских работников (72%) уверены, что работодатель должен организовать персональный трансфер для сотрудников из дома на работу и обратно или хотя бы частично компенсировать затраты на поездки. Еще 17% опрошенных согласны, что поездки должны оплачиваться «в особых случаях». При этом, каждый пятый работник (18%) при прочих равных выбрал бы ту компанию, которая предложит ему корпоративное такси и будет оплачивать поездки. Но пока такая возможность доступна только для 10% респондентов.

Среди бонусов, от которых работники Самары готовы отказаться взамен корпоративного такси, опрошенные называли абонемент в фитнес-зал (20%), премии и доплаты (14%) и компенсацию обедов (11%).

По результатам опроса работодателей, каждая пятая компания в стране (20,5%) полностью компенсирует своим сотрудникам поездки на корпоративном такси. Еще 21% компенсирует поездки в то время, когда не работает общественный транспорт (ночью или рано утром). 15,5% компаний оплачивают такси сотрудникам в период пандемии. 22% работодателей в принципе не компенсируют сотрудникам поездки на такси. Такую корпоративную политику в компаниях объясняют отсутствием бюджета.

Четверть опрошенных компаний (25,4%) согласны с тем, что корпоративное такси — это не просто приятный бонус для сотрудников, а реальная необходимость. Почти 27% уверены в необходимости такси, но только на время пандемии. А 22,3% пока видят в такси исключительно дополнительные расходы для бизнеса.

При этом, каждый пятый работник (19%) уверен, что во время пандемии работодатель должен полностью оплачивать передвижение сотрудников на работу и обратно. Около половины (42%) считают справедливым, если компания будет оплачивать поездки на такси в ночное время или рано утром. Столько же респондентов полагают, что компания должна оплачивать такси сотрудникам, если тем пришлось задержаться на работе.

Выборка: опрос проводился в январе среди 2989 респондентов (работающих россиян) и более 900 представителей компани

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды
3 марта 2021  11:59 
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году
Площадки, за которые проголосует больше всего граждан, в будущем году получат вторую жизнь. Благоустройство региона
13
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.
2 марта 2021  20:52 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов. Политика региона
973
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
2 марта 2021  18:16 
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили ход строительства Волжского моста
Это один из самых крупных проектов в стране, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Политика региона
1068
Жителей Самарской области предупреждают о метели
2 марта 2021  13:29 
Жителей Самарской области предупреждают о метели
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
1139
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
2 марта 2021  13:15 
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,56, по стране - 59,52. Здравоохранение
1390
Весь список