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28 октября, в день проведения футбольного матча, в Самаре будет усилят работу общественного транспорта

27 октября 2023 15:17
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Непосредственно до конечной остановки «Самара Арена» до начала матча подвоз зрителей будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11 и 12.

В субботу, 28 октября 2023 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 13 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Оренбург". Начало матча в 17:30.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта. Непосредственно до конечной остановки «Самара Арена» до начала матча подвоз зрителей будет осуществляться трамваями маршрутов №№ 11 и 12.

Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

 

Фото:   freepik.com

 

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