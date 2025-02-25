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Самарскому трамваю - 110 лет!

Дата: 25.02.2025 16:49

25 февраля в Самаре отмечается 110-летие трамвайного движения. Только за прошлый год самарские трамваи проехали более 9 млн км, совершив свыше 413 тыс. рейсов. Поздравить руководство и персонал муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары прибыли министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов, глава города Самара Иван Носков, представители федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» Министерства транспорта РФ, ветераны отрасли, профсоюзные деятели.

В 1915 году самарский трамвай встал на рельсы на смену «конке» и по праву считается первым русским трамваем, поскольку трамвайная инфраструктура впервые в стране создавалась без участия иностранных инвесторов, за счет муниципальных средств.



«Поздравляю коллектив трамвайно-троллейбусного управления с важной датой! Уверен, этот юбилейный для самарского трамвая год станет особенным. На дороги Самары уже вышли «Витязи» и «Львята», и это еще не завершение обновления подвижного состава предприятия. Следующим шагом станет ремонт трамвайных путей, - сказал глава города Самара Иван Носков. - У самарского трамвая безусловно есть будущее, есть перспективы. Благодарю всех ветеранов Трамвайно-троллейбусного управления Самары, которые смогли сохранить предприятие, передать свой опыт молодым сотрудникам. Я надеюсь, что мы с вами, со всем коллективом, уверенно пойдем вперед, к новому юбилею! Всем желаю профессиональных успехов и простого человеческого счастья».



Чтобы наглядно продемонстрировать, как менялись технологии и дизайн трамваев, в праздничный день для горожан организовали выставку под открытым небом, на которой представили все типы подвижного состава, когда-либо курсировавшего по улицам города.



Почетными грамотами и Благодарственными письмами от губернатора Самарской области, главы Самары, профильных ведомств отметили 16 лучших работников ТТУ: слесарей, техников, диспетчеров, водителей и др.. Чествовали и ветеранов. Среди них Заслуженный работник транспорта РФ, Почетный работник горэлектротранспорта, награжденный ранее медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Владимир Водолазов, который с 1986 года по 2008 годы возглавлял ТТУ.

Фото: администрация Самары