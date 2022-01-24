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Знаменитый самарский ТЦ «Колизей» могут снести

24 января 2022 12:38
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Знаменитый самарский ТЦ «Колизей» могут снести

Один из старейших торговых центров Самары «Колизей» в ближайшее время может пойти под снос. Городская администрация дала разрешение компании «АВЦ» Виктора Суркова подготовить новый проект планировки этой площадки.

Вопреки ранее озвученным планам обновить «Колизей» до современного торгово-развлекательного центра, теперь там хотят построить многоэтажный жилой комплекс. Об этом пишет газета «Самарская обозрение» 24 января, пишет Обозрение.

«Колизей» построен в 1994 году. В 2014 году «Колизей» приобрела группа компаний «Виктор и Ко», подконтрольная известному самарскому предпринимателю Виктору Суркову. Дальнейшая судьба знакового для Самары объекта стала непонятной.

Обсуждался сценарий, при котором структуры Суркова снесут старый торговый центр и построят на его месте новый молл. Вместе с тем, высказывалось и другое мнение, что группа «Виктор и Ко», начинавшая тогда выходить в сегмент жилья эконом-класса, снесёт «Колизей» и построит на его месте многоквартирные дома.

Долгое время судьба «Колизея» так и оставалась в подвешенном состоянии. Какие-то подвижки последовали только в 2018 году.

Тогда мэрия Самары одобрила проект планировки территории в границах ул. Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов №172-208 по ул. Стара-Загора – на которой и располагается ТЦ. Этот проект, по сути, предусматривал реновацию «Колизея».

В документах указывалось, что предусматривается «строительство ТЦ «Колизей», адаптацию и приведение его к современным действующим нормам и правилам».

Однако на прошлой неделе появилась информация о том, что планы владельцев кардинально поменялись.

Городская администрация выдала компании «АВЦ» разрешение на подготовку новых проектов планировки и межевания площадки, на которой находится торговый центр. Среди прочего, в целях подготовки документации указан «комплекс многоэтажных жилых домов».

Подробные характеристики нового объекта в постановлении администрации не указываются. Известно лишь, что комплекс будет состоять из многоквартирных домов высотой от 16 до 24 этажей, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Ориентировочная общая площадь зданий должна составить чуть больше 133 тыс. кв. м.

По мнению экспертов строительного рынка, с деловой точки зрения это решение самое логичное, так как «Колизей» утратил былую актуальность в качестве торгового центра. И попытки оживить объект не принесли бы положительных результатов – Самара сейчас и без того перенасыщена торговыми центрами.

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