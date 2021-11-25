Жители самарского «Южного города» выступили против строительства дороги рядом с их домами

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Жители домов №20 и №22 на улице Подстепновской в «Южном городе» вошли в открытую конфронтацию с группой «Древо», возводящей микрорайон. Более 100 обитателей массива просят чиновников проверить законность строительства транспортного объекта в третьей очереди микрорайона. Об этом сообщает газета «Самарское обозрение» 22 ноября.

В начале 2021 года в третьей очереди микрорайона «Южный город» на пересечении улиц Подстепновской и Преображенской началось строительство моста через реку Подстепновка. Это вызвало недовольство жителей соседних домов №20 и №22 на улице Подстепновской. Людей насторожило то, что финишное покрытие моста окажется выше дорожного полотна улицы Преображенской.

Поэтому инициативная группа жителей обратилась за разъяснениями в УК «Юг-Сервис» и в администрацию сельского поселения Лопатино Волжского района области, пишет Обозрение.

По словам жителей, в УК им сообщили, что для выравнивания дорожного полотна планируется строительство дорожной четырехполосной эстакады на ул. Преображенской, подъем которой начнется возле домов на улице Преображенской, 4, и Подстепновской, 20.

Это дополнительно взбудоражило активистов — на эстакаду под окнами и оживленный автомобильный трафик они при покупке квартир не рассчитывали.

В конце октября 2021 года инициативная группа граждан начала собирать подписи под обращениями в различные инстанции.

А 1 ноября 2021 года информацию о строительстве моста опубликовали в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Южный город в Самаре. Официальная группа». Там застройщик опроверг информацию о планируемой эстакаде. Также в посте отмечается, что проект прошел государственную экспертизу и в будущем улучшит логистику для жителей внутри микрорайона.

Эти разъяснения не удовлетворили возмущенных жителей. Инициативная группа граждан опасается, что новый объект окажет «негативное влияние на экологическую обстановку и качество жизни жителей 25-го и 26-го кварталов микрорайона «Южный город», а начатые работы по изъятию грунта в непосредственной близости от фундамента дома №20 на ул. Подстепновской ведутся с нарушениями».

По этому поводу жильцы уже обратились в государственные органы. В обращениях они просят провести срочные внеплановые проверки соответствия проводимых строительных работ действующим СНИП и экологическим нормам.

Как уточняют в инициативной группе, индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы за период с 28 октября по 4 ноября подписали более 100 человек.