Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате
Жители самарского «Южного города» выступили против строительства дороги рядом с их домами
Жители самарского «Южного города» выступили против строительства дороги рядом с их домами
В Жигулевске директор и кладовщик похищали продукты питания
В Жигулевске директор и кладовщик похищали продукты питания
Против введения QR-кодов в общественном транспорте Самары выступают 7 из 10 опрошенных горожан
Против введения QR-кодов в общественном транспорте Самары выступают 7 из 10 горожан
Самарские двигатели отправили к МКС модуль «Причал»
Самарские двигатели отправили к МКС модуль «Причал»
В акции участвует продукция таких компаний Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других.
Выгода до 75%: в «Черную Пятницу» билайн предлагает скидки на девайсы и аксессуары
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
В Самаре в Кировском районе построят новый жилой микрорайон
В Самаре в Кировском районе построят новый жилой микрорайон
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Жители самарского «Южного города» выступили против строительства дороги рядом с их домами

25 ноября 2021 10:14
51
Жители самарского «Южного города» выступили против строительства дороги рядом с их домами

Жители домов №20 и №22 на улице Подстепновской в «Южном городе» вошли в открытую конфронтацию с группой «Древо», возводящей микрорайон. Более 100 обитателей массива просят чиновников проверить законность строительства транспортного объекта в третьей очереди микрорайона. Об этом сообщает газета «Самарское обозрение» 22 ноября.

В начале 2021 года в третьей очереди микрорайона «Южный город» на пересечении улиц Подстепновской и Преображенской началось строительство моста через реку Подстепновка. Это вызвало недовольство жителей соседних домов №20 и №22 на улице Подстепновской. Людей насторожило то, что финишное покрытие моста окажется выше дорожного полотна улицы Преображенской.

Поэтому инициативная группа жителей обратилась за разъяснениями в УК «Юг-Сервис» и в администрацию сельского поселения Лопатино Волжского района области, пишет Обозрение.

По словам жителей, в УК им сообщили, что для выравнивания дорожного полотна планируется строительство дорожной четырехполосной эстакады на ул. Преображенской, подъем которой начнется возле домов на улице Преображенской, 4, и Подстепновской, 20.

Это дополнительно взбудоражило активистов — на эстакаду под окнами и оживленный автомобильный трафик они при покупке квартир не рассчитывали.

В конце октября 2021 года инициативная группа граждан начала собирать подписи под обращениями в различные инстанции.

А 1 ноября 2021 года информацию о строительстве моста опубликовали в сообществе соцсети «ВКонтакте» «Южный город в Самаре. Официальная группа». Там застройщик опроверг информацию о планируемой эстакаде. Также в посте отмечается, что проект прошел государственную экспертизу и в будущем улучшит логистику для жителей внутри микрорайона.

Эти разъяснения не удовлетворили возмущенных жителей. Инициативная группа граждан опасается, что новый объект окажет «негативное влияние на экологическую обстановку и качество жизни жителей 25-го и 26-го кварталов микрорайона «Южный город», а начатые работы по изъятию грунта в непосредственной близости от фундамента дома №20 на ул. Подстепновской ведутся с нарушениями».

По этому поводу жильцы уже обратились в государственные органы. В обращениях они просят провести срочные внеплановые проверки соответствия проводимых строительных работ действующим СНИП и экологическим нормам.

Как уточняют в инициативной группе, индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы за период с 28 октября по 4 ноября подписали более 100 человек.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
76
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
24 ноября 2021  19:33
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
505
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
510
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
605
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
651
Весь список