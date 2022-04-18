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Жилую застройку у самарского ТК «Гуд’Ок» хотят все-таки обеспечить парковками

18 апреля 2022 09:39
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Жилую застройку у самарского ТК «Гуд’Ок» хотят все-таки обеспечить парковками.

На территории возле ТК «Гуд’Ок» планируют построить высотки с одним парковочным местом на две квартиры. Такое предложение застройщика озвучено в постановлении администрации Самары о проведении общественных обсуждений.

Согласно действующим нормативам, застройщик должен  проектировать одно место на каждую квартиру.

Участок  под застройку в 4,7 тыс. кв.м. принадлежит компании «Специализированный застройщик «ССК-ЮГ» Виктора Суркова. Он же является владельцем торгового комплекса «Гуд’Ок».

Площадка на ул. Красноармейской находится рядом с торговым комплексом «Гуд’Ок». Согласно данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование участка — многоэтажная (высотная) жилая застройка. Кадастровая стоимость — 36,2 млн рублей.

Общественные обсуждения по заявке девелопера завершатся 30 апреля, пишет Обозрение.

Осенью прошлого года  «Специализированный застройщик «ССК-ЮГ»  уже участвовал в общественных обсуждениях с этим участком. Тогда компания предлагала на этой территории построить два высотных дома вообще без парковочных мест.

Аргументировали инициативу представители компании тем, что будущие жители высоток смогут оставлять свои машины на парковке торгового комплекса.

Тогда по итогам обсуждений большинство участников поддержало заявку фирмы. Но окончательное решение должна была принять комиссия по подготовке проекта правил землепользования при главе Самары. Видимо, оно оказалось не в пользу компании. Иначе непонятно, зачем«ССК-ЮГ»  отступать от первоначальной концепции и пытаться согласовать  застройку с 0,5 машиноместом  на квартиру.

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