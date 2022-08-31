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Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права

31 августа 2022 13:48
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Жильцам и собственникам квартир в зоне строительства станции метро «Театральная» разъяснят права

Жильцам и собственникам квартир, расположенных в зоне строительства станции метро «Театральная», разъяснят особенности процедуры изъятия земельных участков и расскажут, как отстоять законные права и интересы.

В ближайшее время администрацией городского округа Самара будут инициированы собрания с участием владельцев помещений и тех граждан, которые проживают в муниципальном жилье, юристов, представителей администрации. На них заинтересованные горожане смогут получить исчерпывающую информацию о компенсациях, связанных с изъятием жилья и земельных участков для государственных нужд.

Кроме того, в администрации Ленинского района будет организован ежедневный прием граждан, желающих получить индивидуальную консультацию в связи с расселением. Для этого в администрации будет выделено помещение, разъяснения будут давать юристы с большим опытом работы в сфере недвижимости. Такие решения были озвучены на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, осуществить проект по строительству конечной станции ветки самарского метро, реализация которого откладывалась много лет, помогли инициатива и настойчивость Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. В федеральный центр была своевременно направлена обоснованная заявка, которая получила одобрение Правительственной комиссии по региональному развитию. Самарской области было выделено свыше 10 миллиардов рублей в виде инфраструктурного кредита на очень выгодных для региона условиях.

«Реализуем давнюю мечту, давний замысел, завершая первую ветку в столице нашего региона, - отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая сжатые сроки реализации проекта. - Некоторые станции метро строились годами и даже десятилетиями. У нас сроки очень жесткие: перед нами стоит задача уже в начале 2024 года ввести объект в эксплуатацию».

По оценкам экспертов, новая станция метро «Театральная» должна увеличить пассажиропоток на 30%. Ее появление позволит связать удаленные районы города с историческим центром Самары, сократив время в пути до 15-20 минут. Сложно переоценить и культурную значимость этого проекта. «Театральная» повысит доступность для жителей всего города объектов культуры и отдыха, образовательных учреждений. Реализация проекта в разы увеличит инвестиционную привлекательность территорий вокруг ветки метро, на этих площадках планируется возвести жилые микрорайоны в рамках программы комплексного развития территорий с потенциалом около трех миллионов квадратных метров жилья.

В то же время, как и любое крупное строительство, возведение станции метро создает определенный дискомфорт для жителей. К слову, чтобы его минимизировать, власти отказались от первоначального проекта строительства открытым способом и проходка будет вестись под землей.

«Стройка значительная, затрагивающая структуру городского округа Самара, нескольких районов. Стройка, которая, конечно, будет создавать неудобства для жителей, и компенсирующие мероприятия здесь должны быть хорошо продуманы и реализованы», - отмечал также Губернатор.

В настоящее время решается задача расселения домов, которые попадают в зону строительства станции метро. Это обычная практика при строительстве подобных объектов. Такие меры продиктованы соображениями безопасности, поскольку в процессе проведения строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации станции строения будут испытывать различное статико-динамическое, вибрационное, акустическое воздействие.

Специалисты обследовали местность, грунты и состояние зданий, на основании их выводов был подготовлен список строений и земельных участков, подлежащих изъятию в соответствии с законодательством.

Это жилые помещения, 78 из которых находятся в муниципальной собственности, а 166 принадлежат 162 гражданам по праву частной собственности. В целях расселения граждан из муниципального жилищного фонда осуществляется закупка квартир. 69 из 78 квартир для квартиросъемщиков уже подобраны.

Иными темпами решается вопрос с собственниками помещений. К настоящему времени подписано 32 согласия на расселение. Дело в том, что, по действующим нормам, владельцы жилья могут получить компенсацию, равную его рыночной стоимости. Далеко не все с этим согласны, поскольку в районе строительства метро много малометражных квартир. Рыночная стоимость такого жилья невелика.

В то же время, граждане вправе обратиться в суд, который может учесть иные дополнительные факторы и вынести решение о другой сумме компенсации. Это также законный способ получить иное возмещение материальных потерь. Важно также не затягивать с обращением в судебные органы, особенно сейчас, когда на рынке недвижимости намечается тенденция к снижению цен.

О нюансах процедур расселяемым гражданам расскажут опытные юристы на собраниях и в ходе индивидуальных приемов.

Теги: Акценты В центре внимания

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