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За год в Самаре зафиксировано увеличение площади новостроек на 6%

14 ноября 2022 11:55
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за год в Самаре зафиксировано увеличение площади новостроек на 6%

В "Авито Недвижимости" оценили, как за год изменилась средняя площадь квартир на первичном рынке в 33 крупнейших российских городах за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года. В ряде городов на платформе объекты на первичном рынке недвижимости за год стали больше. В топ-5 по этому показателю вошли Омск (+19%), Ростов-на-Дону (+12%), Киров (+11%), Иркутск (+9%) и Томск (+8%). Подробная информация по динамике размера квартир в новостройках — на графике.

 

Средняя площадь квартир в российских новостройках, размещенных на «Авито Недвижимости», в октябре 2022 года составила 47 кв. м. Самые большие объекты расположены в Брянске (62 кв. м), Калининграде (59 кв. м) и Ульяновске (59 кв. м), наиболее компактные — в Сочи (31 кв. м), Санкт-Петербурге (41 кв. м) и Уфе (43 кв. м). Подробнее в таблице 1. 

«Уменьшение средней площади квартир в новостройках — один из способов сохранить спрос в условиях растущих цен на объекты. Это особенно заметно по городам, в которых квартиры традиционно стоят дорого, таких как Сочи и Москва. При этом нужно понимать, что тенденция к сокращению площадей является долгосрочной. Цифры отражают положение дел, которое было на рынке 3-4 года назад, когда вводимые в эксплуатацию ЖК проектировались и утверждались. В то же время есть и города, где средняя площадь объектов в новостройках в годовом выражении не изменилась или повысилась. Вероятно, что здесь квартиры небольших метражей раскупаются быстрее, в то время как лоты с большой площадью остаются в экспозиции, что и влияет на рост средних показателей. Как скажется текущая макроэкономическая ситуация на размерах объектов недвижимости, мы увидим через несколько лет», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

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