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Власти Самары выставили на торги жилой квартал

29 апреля 2022 13:59
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Власти Самары выставили на торги жилой квартал

Мэрия Самары опубликовала распоряжение Департамента градостроительства о старте торгов на один из городских кварталов. Речь идёт о территории посёлка Мехзавод, который пока не может похвастаться новостройками.

"Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии в отношении всей территории жилой застройки площадью 3,17 гектара, расположенной в границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском районе", - следует из распоряжения.

За возможность возвести на территории Мехзавода многоэтажки предстоит бороться инвесторам и застройщикам. Насколько лакомым куском является здесь земля покажет аукцион. Стартовая цена лота чуть выше двух миллионов рублей. Эта же сумма выступает  задатком для участия в торгах.

Тем временем стали известны сроки продажи квартир по льготной ипотеке 9%. Министерство финансов России разработало и внесло в правительство проект постановления. Документ предусматривает с 1 мая 2022 года изменение условий льготной ипотеки и снижение ставки с 12% до 9% годовых, а также продление программы до конца текущего года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Оператор государственной программы льготной ипотеки ДОМ.РФ, уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2.5 трлн рублей между банками, поэтому с 1 мая они могут начать кредитование на новых условиях.

По данным Росреестра спрос на ипотеку к середине апреля 2022 года в России упал более чем в половину по сравнению с началом месяца. Если в последние дни марта на регистрацию ипотеки было подано 48 тысяч заявлений, то в период с 11 по 15 апреля – уже 21 тысяча.

Несмотря на падение спроса, цены на новостройки продолжают показывать умеренный рост. В исследовании ЦИАН сообщается, что средняя стоимость квадратного метра в 16 крупнейших городах России в апреле составила 135,6 тысяч рублей, то есть прибавила три процента к началу марта, пишет ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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