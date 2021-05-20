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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел расширенное совещание по вопросам ввода жилья в 2021-2030 годах с представителями строительной отрасли региона.

В заседании приняли участие главы муниципалитетов, врио министра строительства региона Сергей Пичушкин, министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, руководство государственной инспекции строительного надзора Самарской области, Поволжского отделения Сбербанка РФ, семи ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились представители более 30 компаний-застройщиков.

Значительное увеличение объемов жилищного строительства – задача, которую ставит перед региональной властью Президент страны Владимир Путин. Масштабные задачи по серьезному увеличению темпов строительства, обеспечению жителей региона жильем стали одной из ключевых тем прозвучавшего накануне Послания Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На совещаниях в режиме штаба, которые регулярно проводит с застройщиками председатель областного Правительства, представители строительной отрасли могут оперативно получить информацию о механизмах поддержки отрасли, новых государственных программах и перспективных проектах.

Участники совещания подробно разбирают риски и сложности, возникающие в ходе реализации проектов застройки, ищут и находят способы решения вопросов. Под контролем – вопросы ввода жилых объектов в эксплуатацию в соответствии с графиком. Глава кабмина призвал руководителей строительных организаций своевременно обращаться в Правительство за помощью в решении возникающих проблем, работать в тесном взаимодействии с муниципальными и региональными органами власти, строго соблюдать сроки ввода объектов.

«Фиксируя исполнение такого показателя, как количество сданных квадратных метров жилья, федеральный центр оценивает не только работу управленческой команды региона, но и ваше умение решать качественно и в срок поставленные задачи, ваш профессионализм, силу и мощь строительного комплекса области, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – Задачи перед отраслью стоят сложные, но реальные, при планомерной работе всех целей можно достичь. Мы готовы помогать всем, но в первую очередь тем, кто сам что-то делает».

Постоянно на контроле штаба - выдача разрещений на строительство. В 2021 году планируется выдать 50 таких разрешений, что позволит возвести более 1 114 тысяч квадратных метров жилья.

Участники совещания обсудили исполнение программы «Стимул». На текущий год в рамках программы запланирован ввод в эксплуатацию трех дорог (две – в Южном городе и одна в Тольятти – «Калина») и 163 тысяч квадратных метров жилья. По информации Сергея Пичушкина, ввод 146 тысяч метров уже завершен, дороги будут готовы к приему в эксплуатацию в октябре.

Виктор Кудряшов напомнил застройщикам, что в бюджете региона зарезервировано 700 миллионов рублей на строительство дорог к новым жилым микрорайонам и призвал представителей отрасли активнее формировать заявки на выделение средств.

Глава областного кабмина сообщил, что Самарская область первой в стране откликнулась на инициативу Президента РФ Владимира Путина, прозвучавшую в Послании, о строительстве 1 300 новых школ до конца 2024 года. Регион уже направил пакет документов с заявкой на финансирование строительства школы в Лопатино, еще три заявки на школы область подготовит до июня, и еще пять пакетов документов - до конца года.

Виктор Кудряшов призвал застройщиков активно включиться в эту работу. «Если вы видите, что в новом микрорайоне не хватает школы, вы можете подать частную концессионную инициативу», - отметил он.

Одной из главных тем совещания стало внедрение механизмов комплексного развития территорий. В своем обращении с ежегодным посланием к Самарской губернской думе 18 мая 2021 года губернатор Дмитрий Азаров поручил министерству строительства региона комплексное освоение шести новых территорий. В Самаре это площадки бывших заводов 4 ГПЗ и ЗИМ, которые подлежат реновации, территория рядом со стадионом «Солидарность-Арена», площадка в Куйбышевском районе рядом с Южным шоссе. В Тольятти – это Прибрежный парк, а в Кинеле планируют комплексно развивать территорию площадью 32 га.

Виктор Кудряшов отметил, что за такой застройкой будущее развитие крупных городов: «Федеральное законодательство избавило всех от необходимости споров со спекулянтами, отработан четкий механизм и четкие правила изъятия квартир для реализации проектов комплексной развития территорий согласно рыночной оценке их стоимости. Но старт этого проекта невозможен без приведения в соответствие нашего регионального законодательства».

Врио министра строительства региона Сергей Пичушкин рассказал, что закон от 30 декабря 2020 года установил единый механизм комплексного развития территорий, жилой и нежилой застройки застроенных и свободных от застройки территорий.

Причем этот новый механизм интегрирован в приоритетные федеральные проекты «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Ориентирован он прежде всего на обновление ветхой застройки с учетом обеспечения нового качества городской среды.

Закон о КРТ дает большие права и возможности устанавливать правила игры на уровне субъектов РФ, решать вопросы с учетом индивидуальных особенностей каждого региона.

Для его внедрения на территории Самарской области необходимо внедрение 8 обязательных и 13 вспомогательных нормативно-правовых актов, устанавливающих критерии и требования к комплексному развитию территорий, а также порядок реализации проектов.

Это прежде всего критерии определения ветхости многоквартирных домов, не признанных аварийными, но включенных в территорию комплексного развития. Сами механизмы включения и расселения, требования к определению границ КРТ, определению начальной цены торгов и другие.

В текущем году будет утвержден пакет изменений в региональные регулирующие документы. Уже с 24 мая планируется представить проект обязательных нормативно-правовых актов на общественное обсуждение. В июле поставлена задача их утвердить. Одновремено будет идти подготовка вспомогательных нормативно-правовых актов, которые также пройдут общественное обсуждение и будут утверждены осенью этого года.

Предстоит утвердить единые требования к планировочным единицам по обеспеченности территории объектами социального назначения, транспортной и инженерной инфраструктурой, а также парковками. Кроме того, будет учитываться и доступность соцобъектов. Важным критерием станет коэффициент плотности застройки.

«КРТ – это территория, обеспеченная объектами социального назначения: школами, детскими садами, поликлиниками, а также объектами благоустройства», - подчеркнул Сергей Пичушкин.

Уже этом году планируется запустить первые пилотные площадки КРТ. Виктор Кудряшов призвал застройщиков принять активное участие в обсуждении проектов нормативно-правовых актов КРТ с учетом их знаний и опыта: «Мы ждем от вас обратной связи. При подготовке этих нормативных актов мы ориентировались в том числе на опыт регионов, которые были пилотными. Но нам важно ваше мнение. Очень рассчитываю, что вы подскажете какие-то нюансы, которые позволят избежать ошибок».