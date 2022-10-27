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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросу завершения строительства проблемных объектов долевого строительства и удовлетворению прав требований пострадавших участников долевого строительства.

В совещании приняли участие министр строительства Самарской области Николай Плаксин, советник Губернатора Самарской области Светлана Дроздова, директор ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александр Балашов, генеральный директор фонда «Самарский региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» Борис Сабуров.

Вопрос восстановления прав обманутых дольщиков находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Этой темой в регионе занимаются системно, и перечень проблемных объектов, находящихся в регионе, последовательно сокращается.

В результате проведенной работы только за истекший период 2022 года из перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, было исключено 18 домов и удовлетворены права требования 691 пострадавших граждан – участников долевого строительства.

На текущий момент в едином реестре проблемных объектов числится 22 объекта. До конца года планируется исключить из ЕРПО еще 12 домов – четыре дома в рамках выплаты дольщикам денежной компенсации Фондом развития территорий, восемь домов в рамках завершения строительством и ввода в эксплуатацию. Таким образом, всего за 2022 год планируется удовлетворить права 1800 граждан – участников долевого строительства.

На совещании обсудили ряд ход строительства ряда объектов. Отдельно остановились на текущем статусе заключения государственной экспертизы сметной документации по объекту, расположенному по адресу ул. Садовая /ул. Вилоновская в г.о. Самара.

Представитель компании-застройщика сообщил об отработке абсолютного большинства полученных в ходе экспертизы замечаний, работа над остальными заканчивается.

«Готовы финансировать, средства в бюджете есть, быстрее выходите на финишную прямую. Сейчас важно получить заключение экспертизы, оформить отношения, выделить деньги и начать строительство», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Борис Сабуров доложил о ходе строительства проблемных объектов, завершаемых строительством в текущем году. Так, на объекте ИК «Недвижимость» завершаются строительно-монтажные работы, ожидается поставка необходимого оборудования от ресурсоснабжающей организации, до конца ноября объект планируется ввести в эксплуатацию. Что касается объекта СК «На Московском» (1 очередь), в настоящее время темпы работ по завершению строительства объекта здесь наращивают.

«Ежедневный контроль количества людей на стройке, графиков исполнения работ, проверка финансирования. Без вариантов, дом должны сдать вовремя», - дал поручение первый вице-губернатор.

Три объекта ЖСК «Виктория» (г.о. Тольятти) находятся на завершающей стадии. «Подрядчик работает достаточными темпами. Заканчивается монтаж инженерного оборудования, предчистовая отделка готова, на площадке каждый день работает около 200 человек. Система отопления будет смонтирована до 1 ноября», – рассказал Борис Сабуров.

«Два месяца осталось, работа сейчас на всех объектах напряженная, но принципиально важно сдать их в срок», – подчеркнул председатель областного Правительства.

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