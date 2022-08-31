Виктор Кудряшов побывал на строящихся объектах в Самаре

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В среду, 31 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на строящихся объектах в областном центре. Вместе коллегами из областного министерства строительства он оценил темпы работ, обсудил с подрядчиками рабочие вопросы.



Два 16-этажных многоквартирных дома в Куйбышевском районе Самары возводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В 2016 году работы были приостановлены, возник риск, что объект превратится в долгострой. Однако все изменилось в 2021 году, с приходом нового руководства СОФЖИ. С февраля текущего года работы возобновились, и сегодня на одном из корпусов строители заканчивают делать крышу, а на второй очереди возводят последний этаж. Завершено остекление фасадов, на 70% выполнены фасадные работы, в том числе их утепление. Полным ходом идет монтаж систем отопления. У застройщика нет сомнений, что объект будет введен в эксплуатацию в срок. Подрядчик надежный, работает быстро и качественно.



В домах 285 квартир, при этом на 215 из них уже заключены контракты. В рамках реализации государственных программ по переселению из аварийного жилья они будут переданы гражданам. В настоящее время рассматривается также вопрос о приобретении в этом доме оставшихся 70 квартир для обеспечения детей-сирот.



По закону, социальное жилье должно передаваться новоселам с чистовой отделкой, поэтому после строителей на объект зайдут отделочники.



Председатель областного Правительства обратился к исполнительному директору СОФЖИ Сергею Кандакову с вопросом, когда будет завершен весь комплекс работ. «Ввод объекта планируется в декабре, а чистовую отделку завершим летом будущего года», – сообщил исполнительный директор фонда.



«Необходимо ускорять процесс, и если не терять набранный темп, мы можем закончить отделочные работы уже до конца текущего года. Это поможет многим людям обрести жилье. Это важнейшая государственная задача», – подчеркнул Виктор Кудряшов.



«Два жилых дома в Саратовском переулке находятся в высокой степени готовности. В этом году они будут введены в эксплуатацию, здесь нет никаких сомнений. Я бы хотел отметить, что знаковым является то, что эти дома строит Самарской областной фонд жилья и ипотеки. Если мы вспомним ситуацию, которая была в фонде три-четыре года назад, связанную с крайне неэффективной работой, с огромными долгами, то сегодня, благодаря работе управленческой команды региона, благодаря работе нового директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки эта организация является абсолютно финансово устойчивой. Она рассчиталась практически с основными кредиторами и сегодня вновь присутствует на строительном рынке, продолжает строить объекты, нужные для области, по оптимальной стоимости. Объектов, подобных тем, что мы сегодня видели, у СОФЖИ ещё впереди очень много. Идет активное проектирование, и скоро нас ждут масштабные стройки», – прокомментировал ход строительства объекта председатель областного Правительства.



Первый вице-губернатор посетил и строящееся здание пятиэтажной поликлиники в микрорайоне «Волгарь», которое возводится на пересечении улиц Осетинской и Виталия Талабаева. По проекту, у здания два входа – в детское отделение и во взрослое, предусмотрены и смежные помещения. Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену: 500 взрослых и 200 детей. Детскому отделению отвели два этажа. Цокольный этаж поликлиники не будет техническим, там тоже разместят специализированные кабинеты.



Врачебная помощь населению в новой поликлинике будет оказываться по направлениям педиатрии, терапии, хирургии, кардиологии, эндокринологии, офтальмологии, неврологии, гинекологии. Учреждение здравоохранения получит современное лечебно-диагностическое оборудование и будет располагать дневным стационаром с малой операционной, отделением неотложной помощи.



«Работы по возведению «коробки» и крыши полностью закончены, сейчас в здание проводят отопление, внутри начались отделочные работы, укладывается плитка», – рассказал представитель компании-подрядчика Павел Акимов.



«Строительство поликлиники ведется с опережением. Это нужный объект для жителей Куйбышевского района, микрорайона «Волгарь». Суперсовременное учреждение будет оснащено всем необходимым медицинским оборудованием. В поликлинике можно будет проводить даже мастер-классы для врачей – в ней предусмотрен небольшой конференц-зал для медицинских консилиумов и обучения. Планируется ввод этого объекта в эксплуатацию в конце 2023 года, но я рассчитываю, что это произойдет раньше, потому что набран очень серьезный темп работы. К лету следующего года постараемся этот объект завершить», – заключил Виктор Кудряшов.

Фото: департамент информационной политики СО