В зоне метростроя в Самаре выполняется временное благоустройство проезжей части  дорог

207

Строительство самарского метро продолжается с соблюдением установленных графиков. Специалисты напоминают, что при реализации столь масштабных проектов не обходится без временных неудобств. Их минимизация остается одним из приоритетных направлений.

Так, в настоящее время в зоне метростроя в районе улиц Полевой и Самарской выполняется временное благоустройство проезжей части данных дорог. В соответствии с погодными условиями для устройства покрытия применяется литой асфальтобетон с полимерно-битумными вяжущими добавками. Рабочие трудятся оперативно, чтобы завершить необходимые подготовительные мероприятия до 20 декабря.

«20 декабря в периметре зоны строительства планируем частично открыть движение по двум улицам. Назначенный срок должен быть выдержан. По улице Полевой сделаем свободными для проезда две полосы – при следовании от улицы Галактионовской вверх, в направлении проспекта Ленина. Также с улицы Полевой на улицу Самарскую станет возможным правый поворот с крайней правой полосы. Кроме того, при движении в направлении «из города» для автомобилистов будут доступны еще две полосы улицы Самарской, с которых можно повернуть направо – на улицу Полевую – и двигаться в сторону улицы Ленинской», – пояснил Первый вице-мэр.

После частичного открытия движения по улицам Самарской и Полевой. Их оснастят необходимыми временными дорожными знаками, отрегулируют светофорные фазы, уделят внимание пересечению автомобильных и пешеходных потоков. В дальнейшем на вышеуказанные улицы перенаправят общественный транспорт.

Фото: администрация Самары