В селе Красный Яр возводят детский сад на 250 мест

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В Красноярском районе завершили монтаж несущих конструкций здания детского сада, сообщает министерство строительства Самарской области. Учреждение рассчитано на 250 мест, 80 из которых предусмотрены для детей ясельного возраста. Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография".

В настоящее время выполняются работы по каменной кладке наружных стен и внутренних перегородок, штукатурке второго этажа, прокладке инженерных коммуникаций, монтажу окон и витражей, а также благоустройству территории.

Детсад будет трехэтажным. Например, в цоколе расположат тепловой пункт, прачечную и другие технические помещения. А на остальных этажах - музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, комнату предметно-практического обучения. Для детей с ограниченными возможностями здоровья планируется установить лифт для комфортного доступа на каждый этаж. На территории предусмотрены 12 площадок с теневыми навесами для каждой группы, а также две общие игровые зоны.

Ввести детский сад в эксплуатацию собираются до конца этого года. Кроме того, в октябре администрация Красноярского района планирует отремонтировать подъездную дорогу к нему.

Фото: ЦУР СО