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В Самарском регионе ведутся дорожные работы на стокилометровом участке новой магистрали «Европа – Западный Китай»

11 мая 2021 13:13
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В Самарском регионе ведутся дорожные работы на стокилометровом участке новой магистрали «Европа – Западный Китай»

Строительно-монтажные работы развернулись параллельно на всех участках проекта «Строительство обхода г.Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу». Кроме моста через реку Волга, протяженностью 3,7 км, проектом предусмотрено строительство 39 искусственных сооружений.

Часть проекта будет реализована на территории муниципального района Шигонский. Так, через малые реки — Тайдаково и Маза – будут построены 2 искусственных сооружения и, в рамках третьего этапа строительства, будет проложено 22,8 км магистрали. Также, подрядная организация обустроит постоянные и временные технологические дороги и монтажные проезды, по которым будет осуществляться доставка строительных материалов, для обеспечения сохранности существующих местных дорог - это обязательная часть инженерно-технической подготовки к строительным работам.

«Вместе с представителями Самарской области специалисты «Автобана» составляют и подписывают акты обследования автомобильных дорог и дефектные ведомости, в которых самым подробным образом описаны протяженность, особенности и состояние местных дорог. И каждую трещину или выбоину, которая не указана в ведомости, мы будем ремонтировать за собственный счет — в холдинге на это предусмотрена отдельная статья расходов. При необходимости ремонтировать местную дорогу мы будем, не дожидаясь окончания строительства, в процессе реализации проекта, чтобы местным жителям не приходилось три года ездить по выбоинам и трещинам», - заверил Антон Гурьянов, руководитель проекта «Обход Тольятти».

После завершения строительства, помимо восстановления дорожных покрытий, подрядная организация проведет компенсационное озеленение, рекультивацию почвы и другие компенсационные мероприятия, сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках пятого этапа проекта будет построен еще один отрезок магистрали протяженностью 21,37 км. Он также пройдет через Шигонский район и затронет территорию Сызранского. На участке построят развязку типа «Труба» с трассой М-5 «Урал», путепроводы, пункт взимания платы, стоянки для автомобилей и другие объекты.

«На всем направлении  трассы, которое составляет почти 100 км, по территории  Самарской области,  будет организовано три съезда - заезда. Первый съезд-заезд на федеральной трассе М-5, в районе села Зеленовка, второй на региональной дороге Тольятти-Ягодное, непосредственно около города Тольятти и третий - на подъезде к Ульяновской трассе. Все пересечения с региональными и муниципальными автомобильными дорогами будут в разных уровнях, в зависимости от рельефа», - рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

Напомним, в результате работы, проведенной Губернатором Дмитрием Азаровым проект «Строительство обхода г.Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу» включили в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.

Реализация проекта скоростной автомагистрали на территории Самарской области придаст региону импульс к ускоренному развитию, созданию новых рабочих мест, как в дорожной отрасли, так и в смежных отраслях: автомобилестроении, нефтехимии, электроники, транспорта, логистики, сфере услуг и других. Ускорятся транзитные перевозки, обновится инфраструктура на территориях, прилегающих к трассе. Существенный стимул к развитию получит бизнес, в том числе малое и среднее предпринимательство.

Теги: дорожные работы Европа – Западный Китай строительство

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