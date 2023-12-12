В Самарской области в рамках федпрограммы «Стимул» построили две автомобильные дороги

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В Волжском районе Самарской области в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» завершается реализация двух участков улично-дорожной сети. Новые дороги общей протяженностью 0,8 км призваны улучшить транспортную доступность нового микрорайона в посёлке городского типа Смышляевка и связать жилой массив с существующей общеобразовательной школой, сообщили в пресс-службе контролирующего ход работ ФБУ «РосСтройКонтроль».

По словам генерального директора учреждения Владимира Щербинина, сегодня в Самарской области по программе стимулирования жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизни новосёлов идёт реализация четырех дорожных объектов. В числе проектов – новые дороги в г.о. Самара и участки УДС на территории Волжского муниципального округа, а именно: в пгт. Смышляевка и селе Лопатино.

«Контроль в ходе реализации проектов, в том числе в пгт. Смышляевка обеспечивали инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящий момент на участке между улицей Олега Пешкова и шоссе Связующее завершены финальные мероприятия, в том числе выполнено устройство перильного ограждения и укладка тактильной плитки, а в границах строящейся улицы А-18/55 нанесена горизонтальная разметка и обустроены пешеходные переходы для маломобильных граждан», – сообщил Владимир Щербинин.

Согласно проекту, первый участок – двухполосная автомобильная дорога А-18/5 длиной 582 метра – расположился в границах примыканий к существующим автодорогам от улицы Олега Пешкова до шоссе Связующее. В состав проектируемого объекта также вошли освещение и дождевая канализация. Параллельно ему построили второй участок протяженностью 232 метра – автодорогу А-18/55 в северо-восточном направлении от примыкания к автодороге по ул. Олега Пешкова с разворотной площадкой в конце трассы.

Ввести новые объекты в эксплуатацию планируется до конца этого года.