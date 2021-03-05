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В Самарской области спроектируют еще одну обводную дорогу

5 марта 2021 09:37
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В Самарской области спроектируют еще одну обводную дорогу

Региональные власти начали реализацию проекта создания паломнического центра в Ставропольском районе. Около монастыря в Ташле планируют проложить обводную дорогу. Начать проектирование объекта должны уже в этом году.

Региональные власти рассчитывают превратить Троицкий монастырь и святой источник в туристический бренд области. На реализацию проекта выделили около 3 миллионов рублей.

— В 2021 году территорию монастыря благоустроят, там достроят здания купелей и источника, — рассказал Дмитрий Азаров.

В здании источника уже установили новый сруб и мраморную чашу, смонтировали временную кровлю, окна и двери, выполнили разводку сетей водоснабжения и водоотведения. Под здание купелей сделали свайный фундамент, уложили кирпичный цоколь и необходимые коммуникации, смонтировали ванны купелей.

Еще в течение года в районе паломнического центра расчистят русло реки Ташлы и продолжат реставрацию храма в селе Мусорке.

О планах по развитию поселков Ташла и Мусорка стало известно весной 2019 года. Региональные власти поделились эскизами будущего комплекса.

Для удобства прихожан в поселке Ташла планируется организовать транспортно-пересадочный узел.

Сейчас в регионе готовятся к строительству Южной обводной дороги. Региональные власти решили взяться за крупный транспортный проект в 2021 году, пишет 63.ру.

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