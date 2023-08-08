В Самарской области реализуются программы по жилищному строительству и обеспечению жильем льготных категорий граждан

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Реализацию планов по вводу жилья, исполнение госпрограмм по предоставлению жилья отдельным категориям граждан и вопросы удовлетворения прав участников долевого строительства обсудили на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.



Как отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, «сфера строительства напрямую влияет на повышение качества жизни как всех жителей, так и отдельных семей. Благодаря труду строителей обеспечивается улучшение жилищных условий, создаются новые рабочие места, открываются социально значимые объекты. Наша задача – способствовать и помогать этому. Президент страны Владимир Владимирович Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, и мы с вами знаем, что эти поручения утверждены и по стране в целом, и по каждому региону».

Строительство жилья, переселение граждан из аварийного жилфонда, предоставление жилья детям-сиротам, восстановление прав участников долевого строительства – эти вопросы постоянно находятся в фокусе внимания Главы региона и областного Правительства.



В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории региона с 2019 года ведено в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилья.



В текущем году перед регионом стоит задача ввести 2,192 миллиона квадратных метров. За январь-июнь 2023 уже введено в эксплуатацию 808,1 тысячи квадратных метров жилья. В настоящее время на территории Самарской области строится 2,089 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах, что на 28% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Министерством строительства Самарской области с 2019 года по настоящее время было выдано 188 новых разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Ежегодно фиксируется положительная динамика по выдаче разрешений на строительство. Самарская области занимает третье место в ПФО по объемам жилищного строительства, уступая место только республикам Башкортостан и Татарстан.

Напомним, в минувшем году в Самарской области планы по строительству жилья были выполнены с превышением: было введено в эксплуатацию 1,88 миллиона квадратных метров жилья.



Отдельно участники совещания обсудили, как в области идет выполнение планов по предоставлению жилья детям-сиротам.

Темпы обеспечения жильем детей-сирот в Самарской области растут год от года. За период с 2018 по 2022 годы свой дом обрели более 3600 льготников этой категории. Самарская область успешно справилась с планом и в минувшем году.



В 2023 году региону предстоит приобрести 591 квартиру для детей-сирот. К настоящему времени муниципалитетами заключены контракты на покупку 513 квартир для льготников, 302 квартиры уже переданы новоселам. Виктор Кудряшов поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в Самаре, Чапаевске, Сызрани.



Программа расселения граждан из аварийного жилья – также списке приоритетов областного Правительства. В прошлом году из аварийного фонда было расселено рекордное количество – 5 120 человек.



На ближайшие 1,5 года задачи еще более масштабные, за это время необходимо завершить расселение из аварийного жилого фонда. Всего к настоящему времени расселено более 13 тысяч граждан из общей площади более 217 тысяч квадратных метров. Это составляет более 90% от установленного показателя национального проекта «Жилье и городская среда». 100%-ного результата планируется достичь к декабрю – после завершения строительства домов на территории Безенчукского, Волжского, Хворостянского муниципальных районов, городских округов Самара, Сызрань, Чапаевск. В этих домах уже приобретены жилые помещения, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.



В целом в 2023 году необходимо расселить 4 692 гражданина из 2 164 аварийных жилых помещений общей площадью порядка 80 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Кроме того, необходимо завершить фактическое расселение предыдущих этапов, которые не были расселены ввиду судебных разбирательств, это 341 человек из 120 жилых помещений общей площадью 4,5 тыс. квадратных метров

Участники совещания обсудили решение вопроса участников долевого строительства. За последние годы регион существенно нарастил темпы этой работы. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков полностью до конца текущего года. В прошлом году благодаря настойчивой работе областных властей из Федерального реестра проблемных объектов удалось исключить 31 дом, были восстановлены права 1564 граждан. Это выше плановых значений и показателей 2021 года, когда из реестра проблемных объектов было исключено 14 жилых домов и восстановлены права 1006 дольщиков.



На начало текущего года в ЕРПО оставалось 11 наиболее крупных и капиталоемких объектов. К настоящему времени их уже восемь, и по каждому дому есть план решения проблемы. В частности, еще два объекта планируется исключить в ближайшее время.