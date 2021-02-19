В Самарской области Минстрой включил в реестр обманутых дольщиков 4500 человек

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На этот год у Минстроя более скромные планы по удовлетворению интересов дольщиков.

Представители Министерства строительства озвучили цифру включенных в реестр обманутых дольщиков. Таких оказалось 4500 человек. Об этом стало известно в ходе заседания Самарской Губернской Думы в минувший четверг, 18 февраля.

В минстрое рассказали, что в 2020 году были удовлетворены права 1414 обманутых дольщиков, разными способами. Часть людей получила квартиры, а часть - компенсации.

При этом на текущий год у Минстроя более скромные планы. В 2021 ведомство планирует удовлетворить права 279 обманутых дольщиков, пишет ПроГородСамара.