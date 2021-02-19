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В Самарской области Минстрой включил в реестр обманутых дольщиков 4500 человек

19 февраля 2021 14:01
80
В Самарской области Минстрой включил в реестр обманутых дольщиков 4500 человек

На этот год у Минстроя более скромные планы по удовлетворению интересов дольщиков.

Представители Министерства строительства озвучили цифру включенных в реестр обманутых дольщиков. Таких оказалось 4500 человек. Об этом стало известно в ходе заседания Самарской Губернской Думы в минувший четверг, 18 февраля.

В минстрое рассказали, что в 2020 году были удовлетворены права 1414 обманутых дольщиков, разными способами. Часть людей получила квартиры, а часть - компенсации.

При этом на текущий год у Минстроя более скромные планы. В 2021 ведомство планирует удовлетворить права 279 обманутых дольщиков, пишет ПроГородСамара.

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Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта Самарского региона
19 февраля 2021  12:18 
Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта Самарского региона
Телефон горячей линии нужен, чтобы по принципу «единого окна» каждый житель региона мог узнать о том, когда будет отремонтирован его дом, или обратиться за... ЖКХ
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Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
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Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
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Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Новости Тольятти
19 февраля 2021  13:47
Краеведческий музей Тольятти приглашает на первую лекцию сезона
Краеведческий музей Тольятти приглашает на первую лекцию сезона
Она состоится в офлайн формате с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.  Новости Тольятти
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16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
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12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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