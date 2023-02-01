В Самаре вышла на финишную прямую подготовка к строительству планетария

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В Самаре вышла на финишную прямую подготовка к строительству знакового объекта для города и региона – планетария. Работы на строительной площадке стартуют уже в ближайшие дни. Напомним, что планетарий будет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая», расположенного на проспекте Ленина.

Важно отметить, что создание планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары. Будет способствовать популяризации естественнонаучных знаний и новейших открытий для будущих поколений. На его площадке возможно проведение самого широкого спектра мероприятий космической тематики.

На сегодняшний день рабочая документация разработана в полном объёме, получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий. В конце декабря был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования. В соответствии с документом подрядчик должен завершить все работы к 30 ноября 2024 года.

Площадь планетария составит 5 728 кв.м. По замыслу авторов проекта, в сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звёздный зал планетария расположится на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет функционировать конференц-зал, в котором одновременном смогут участвовать в познавательных мероприятиях до 100 человек.

В целях сохранения уникального облика музея «Самара Космическая» - одной из достопримечательностей города - и сбережения зеленых насаждений обрамляющие музей ели получат специальное разрешение на пересадку, так называемые «пересадочные билеты». После завершения масштабного строительства их вернут на прежнее место.

Памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Ильичу Козлову, который располагается вблизи музея и будущего планетария, на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича будет передан на ответственное хранение.

Фото: администрация Самары