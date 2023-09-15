В Самаре строительство станции «Театральная» выходит на новый этап

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14 сентября в Администрации Ленинского внутригородского района Самары прошло общественное обсуждение, связанное с предстоящими работами по строительству станции метро «Театральная».

Работы по возведению новой станции метрополитена коснутся части улицы Самарской и частично сквера, а также деревьев, обрамляющих дорогу. На этом участке городской территории появится вентиляционная камера, которая будет выполнена в стилистике соседних зданий. На финальном этапе будет восстановлено озеленение улицы Самарской, причем с увеличением общего количества деревьев и кустарников, которые здесь высадят взамен снесенных.

Как подчеркнула глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко, актуальность подобных встреч и открытого диалога с жителями сложно переоценить – у горожан возникают вопросы в связи с планируемыми работами, и они могут получить ответы на них напрямую.