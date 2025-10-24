в Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%

137

При этом рост предложения на «Авито Недвижимости» за последние месяцы замедлился, прибавив по сравнению с августом 2025 года 2%. Такая динамика связана как с ростом интереса к объектам (+5% за два месяца) и реальных продаж (+13% ДДУ год к году) на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, так и с действиями застройщиков, которые сократили количество выводимых на рынок новых проектов.

Технологическая платформа «Авито Недвижимость» подвела итоги сентября 2025 года на рынке новостроек. Год к году предложение таких объектов на платформе в целом по стране выросло на 26%, что в том числе связано с ростом популярности сервиса среди застройщиков в ряде регионов. Самая заметная динамика отмечалась в сегментах однокомнатных квартир (+36%) и студий (+31%). В Ярославле выбор увеличился в 2,2 раза, в Рязани – в 2,1 раза, во Владивостоке – на 81%, в Уфе – на 80%, в Липецке – на 73%, в Астрахани – на 71%, в Калининграде – на 69%. Положительная динамика отмечалась в 27 из 42 городов исследования. За последние два месяца рост предложения замедлился: к августу он увеличился на 2%, к сентябрю – на 1%.

Интерес к квартирам в новостройках на «Авито Недвижимости» по сравнению с сентябрем 2024 года увеличился на 6%, заметнее всего в сегментах однокомнатных квартир (+13%) и студий (+8%). Среди городов исследования максимальная динамика отмечалась в Саратове (рост в 2,4 раза), Твери (в 2 раза), Омске (+89%), Брянске (+78%), Липецке (+77%), Владивостоке (+68%), Кемерове (+65%) и Калуге (+55%). Отдельно в Самаре за тот же период активность жителей увеличилась на 3%. Особенно в сегменте двухкомнатных квартир (+14%) и студий (+56%). Положительная динамика отмечалась в 27 из 42 городов исследования. За последние два месяца интерес к покупке жилья в новостройках в среднем по стране вырос на 5%, за месяц – на 1%.

«В сентябре мы фиксировали разнонаправленные тенденции. С одной стороны, активное обсуждение в информационном поле возможных изменений в налогообложении заставляет часть покупателей временно отложить поиск жилья. Это несколько сгладило сезонную динамику и привычный по прошлым годам рост в начале осени. С другой стороны, те россияне, у кого есть реальная потребность в приобретении жилья и накоплены средства для этого, стали активнее просматривать объявления, чтобы купить квартиру на текущих условиях. И это вместе со снижением ключевой ставки ЦБ РФ в первой половине месяца стимулировало спрос», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Продажи по ДДУ* на первичном рынке год к году выросли на 13%: по итогам сентября было зарегистрировано 46,6 тыс. ДДУ на квартиры. За месяц число заключенных договоров почти не изменилось. Положительная динамика к августу 2025 года отмечалась в двух крупнейших по числу продаж регионах: Москве (+1%, до 6,6 тыс. ДДУ) и Московской области (+8%, до 3,8 тыс. ДДУ). Также в топ-5 по числу продаж вошли Санкт-Петербург (2,9 тыс. ДДУ), Краснодарский край (2,1 тыс. ДДУ) и Свердловская область (2,1 тыс. ДДУ). Доля сделок с ипотекой по итогам сентября 2025 года составила 66%: это на 1% больше августа текущего года и на 4% – сентября прошлого.

Согласно данным «Авито Недвижимости», цена предложения квадратного метра на первичном рынке в России в сентябре 2025 года составила 175 тыс. рублей. Дешевле всего купить квартиру в новостройке в отчетном месяце стоило в Смоленске (93 тыс. рублей за кв. м), Липецке (104 тыс. рублей), Ярославле (106 тыс. рублей), Ставрополе (107 тыс. рублей), Твери (109 тыс. рублей). Самые высокие цены отмечались в Сочи (605 тыс. рублей), Москве (476 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (251 тыс. рублей), Казани (237 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (202 тыс. рублей) и Владивостоке (198 тыс. рублей). В Самаре средняя стоимость за квадратный метр составила 135 тыс рублей.