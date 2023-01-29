В Самаре снесут почти 400 домов

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Облик Самары ждет преображение. На заседании в региональном правительстве рассказали подробности о проекте комплексного развития территорий.

Суть этой процедуры в том, что мэрия формирует участок с ветхими или старыми домами и выставляет их на аукцион. Победивший на торгах застройщик должен расселить жителей и построить на этом месте новые жилые дома.

В 2023 году в Самаре планируется проведение аукционов по 17 лотам. Общая площадь планируемой застройки составит больше 142 гектаров.

— В рамках реализации этой программы запланирован снос 399 аварийных и ветхих домов. На освободившихся территориях должны построить 2,35 миллиона кв. м жилья, школы на 8,6 тысячи мест и детские сады на 4,3 тысячи мест. В общей сложности новоселами на этих территориях станут более 78 тысяч человек, — сообщил заместитель главы Самары Максим Харитонов.

Часть домов, о которых идет речь, находится в Промышленном районе за Безымянским рынком. Еще 39 многоквартирных домов попадут под развитие в Кировском районе. Кроме того, новостройки должны появиться на территории площадью 4,87 гектара в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой, пишет 63.ру.