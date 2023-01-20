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В Самаре появится детский сад с лифтом

20 января 2023 13:12
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В Самаре появится детский сад с лифтом

По нацпроекту «Демография» в Промышленном районе города в границах проспекта Кирова, Московского шоссе, улиц Стара-Загора и Воронежской начали строить детский сад на 240 мест, 80 из которых предусмотрены для малышей в возрасте до трех лет.

Детский сад будет оборудован лифтом, здесь будут работать кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы. Для каждой группы будет оборудована своя прогулочная зона, пишет 63.ру.

Уже выполнены работы по устройству фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций — монолитный каркас здания. Ведется возведение наружных и внутренних кирпичных стен, ограждающих конструкций, на начальном этапе — устройство внутренних инженерных систем отопления.

Генеральный директор компании-застройщика Сергей Арзамасцев рассказал, что работы по монтажу ограждающих конструкций находятся на завершающем этапе. С опережением графика производится кладка внутренних перегородок.

— Внешний контур готов практически на 98%. На период строительства мы установили модульную котельную. То есть помещение будет обогреваться не от центрального отопления, котельная не участвует в схеме отопления детского сада, это сделано на период строительно-монтажных работ, — пояснил Сергей Арзамасцев.

После того как будет завершено возведение стен третьего этажа и ограждающих конструкций, будут установлены окна и витражи. После включения отопления и недельного прогрева первого этажа и подвала строители приступят к работам по электрике и отделке.

Ход строительства проверила глава Самары Елена Лапушкина.

— Даже сильные морозы, которые были в Самаре в начале января, не стали причиной остановки строительства — продолжались внутренние работы. Сегодня строительство идет по графику: на объекте работает 40 человек и 5 единиц техники. Благодаря реализации нацпроектов мы приближаемся к решению задачи, поставленной президентом России, до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, — сказала Елена Лапушкина.

Фото: горадминистрация

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