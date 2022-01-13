В Самаре построят высотку для обманутых дольщиков

383

Представители регионального Министерства строительства объявили конкурс на реализацию крупного инвестиционного проекта. Речь идет о строительстве высотки на улице Вольской, 40 в Самаре, куда заселят обманутых дольщиков.

— Жилье смогут получить включенные в региональный реестр дольщики недобросовестных застройщиков КО СРО ОООИ «Единство», ООО «Самарагорстрой», ЗАО «Гагаринец», ООО «Проспект-Инвестстрой» и других, — сообщили представители ведомства.

По итогам конкурса чиновники найдут застройщика-инвестора, с которым дольщики и подпишут акт приема-передачи жилого помещения. По документам на сайте Минстроя, пострадавшим участникам долевого строительства должны предоставить 4408,9 квадратных метров жилья, пишет 63.ру.

— Права пострадавших дольщиков на жилое помещение должны реализовать до 31 декабря 2023 года, но не позднее двух лет с момента заключения соглашения о реализации инвестиционного проекта, — говорится в документах ведомства.