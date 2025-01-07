В Самаре не согласовали строительство небоскребов на Московском шоссе

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В Самаре не согласовали ООО «Специализированный застройщик „Мичурина 27“» отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для возведения небоскребов на Московском шоссе. Постановление об этом опубликовано на сайте горадминистрации.

Напомним, пустырь за МФЦ на Московском шоссе (напротив «Вертикали») хотят застроить небоскрёбами. Самый высокий из них лишь чуть-чуть не побьёт рекорд «Бурдж Халифа» — здание планируется высотой 75 этажей.

Общественные обсуждения проекта застройки территории стартовали в ноябре 2024 года. Участники слушаний оставили 490 положительных отзывов, но несколько десятков отрицательных мнений всё же

По проекту, вдоль улиц Мичурина и Луначарского построят 7 жилых домов высотой до 100 метров. В глубине квартала разместятся три небоскреба высотой 180 и 250 метров. А центром композиции станет 250-метровая башня. По высоте она сравнится с деловым районом «Москва-Сити». Под жилыми домами обещают сделать двух- и трехуровневые паркинги. Также застройщик предусмотрел школу и детский сад, скверы и аллеи, пишет 63.ру.