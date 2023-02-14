В Самаре нашли подрядчика для строительства жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов

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В Самаре нашли подрядчика, который спроектирует и построит жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает sovainfo.ru.

Победителем стало ООО "Русинвест", которое предложило выполнить работы за 594 139 960,86 руб.



Согласно документации, подрядной организации предстоит провести подготовительные и земляные работы, обустроить фундамент и основания. А также возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, сделать кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы. Кроме того, необходимо смонтировать в здании все инженерные системы.



Строительство должно стартовать в марте 2023 года, а все работы завершить необходимо до декабря 2024-го.

Фото: ru.freepik.com