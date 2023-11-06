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В Самаре на Бобруйской снесут старый двухэтажный дом

6 ноября 2023 13:11
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В Самаре на Бобруйской снесут старый двухэтажный дом

У жителей Советского района областной столицы изымут квартиры, а дом, в котором они находятся, — снесут. Речь идет о кирпичной двухэтажке на Бобруйской, 95а в поселке Киркомбинат. Здание признано аварийным и подлежащим сносу. Участок под ним площадью 1407 квадратных метров власти изымут для муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписала мэр Елена Лапушкина.

— Определяться с размером возмещения и договариваться с собственниками трех изымаемых квартир будут чиновники департамента управления имуществом, — следует из документа.

Если переговоры пройдут неудачно, власти планируют выселить людей через суд и принудительно забрать участок. Взамен изъятому жилью самарцам должны предоставить другое, пишет 63.ру.

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