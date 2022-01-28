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В Самаре хотят застроить квартал рядом с ГПЗ-4

28 января 2022 10:49
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В Самаре хотят застроить квартал рядом с ГПЗ-4

Известный самарский застройщик Эдуард Шматков собирается освоить квартал в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и Мичурина. Он расположен неподалеку от территории бывшего ГПЗ-4. 

Компания Шматкова «Самарский проект» получила квартал по договору о развитии застроенных территорий. Компания была обязана расселить и снести аварийный дом на пересечении улиц Осипенко и Радонежской и разработать проект планировки территории. Взамен она бы получила возможность купить эту землю без торгов.

Однако по информации администрации Самары, в предусмотренные договором сроки застройщик не приступил к расселению дома, проект планировки не представил. В результате мэр решила расторгнуть соглашение.

Не с первой попытки, но «Самарскому проекту» удалось добиться отмены этого решения. И теперь компания перешла к следующему этапу. Она хочет добиться рассмотрения проекта планировки квартала на публичных слушаниях. И поэтому вновь подала иск к главе Самары Елене Лапушкиной и департаменту градостроительства.

— «Самарский проект» просит суд признать незаконным бездействие главы города и департамента градостроительства, которое выразилось в необеспечении рассмотрения проекта планировки участка на публичных слушаниях, и обязать ответчиков провести эту процедуру, — следует из материалов регионального арбитража.

Рассмотрение иска назначили на конец января. Примерно в эти же сроки арбитраж должен рассмотреть требования депстроя о взыскании с компании долга за аренду участка в размере 5,7 миллиона рублей, передает 63.ру.

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