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В Самаре хотят застроить 4,87 га в Октябрьском районе

3 марта 2023 11:14
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В Самаре хотят застроить 4,87 га в Октябрьском районе

В Самаре хотят провести аукцион для определения застройщика для комплексного развития участка площадью 4,87 га. Речь идет об участке в Октябрьском районе областного центра. 

Так, согласно документам мэрии, в границах улиц Советской Армии, Тихвинской и Ново-Садовой хотят снести 14 домов. Среди них здания № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 и 33 по ул. 8-ой Радиальной, и нежилой объект, гаражи.

Начальная цена аукциона составляет около 4,2 миллионов рублей. В рамках комплексного развития территории будут построены новые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры на участках с предоставлением квартир жителям снесенных домов, пишет ГТРК Самара.

Фото: Яндекс Карты

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