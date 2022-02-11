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В Самаре хотят отдать несколько кварталов под реновацию хрущевок 60-70х годов. Во время реконструкции жилой застройки над пятиэтажками собираются надстраивать по несколько этажей. О подробностях проекта в эфире радио «КП-Самара» рассказал один из его авторов, профессор кафедры архитектуры общественных зданий Московского института архитектуры, председатель совета Института инноваций в урбанизме Максим Полищук.

Самара станет одним из городов-участников пилотной программы «Платформа комплексной реконструкции жилой среды 60-70-х годов». Кроме нашего города участие в ней примут Калининград, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. Проект уже поддержали и городские, и областные власти, и сейчас прорабатываются конкретные механизмы его воплощения в жизнь. Эксперты уверены, что проблема реновации хрущевок давно назрела.

- По всей стране 40 миллионов человек живут в хрущевках, в Самаре подобными зданиями также занята огромная территория – это улицы Гагарина, Аэродромная, Стара-Загора, Московское шоссе и другие, - отметил Максим Полищук. – В целом типовые пятиэтажки занимают 27-30% территории города, в них живет каждый третий житель Самары. Сейчас эти кварталы постепенно маргинализируются, а через 20-30 лет пятиэтажки и вовсе перейдут в разряд аварийных. В Москве хрущевки сейчас массово сносят, расселяют и строят на их месте новое жилье. Но в других регионах такая масштабная программа невозможна, на это просто нет ресурсов. Поэтому мы разработали другую модель.

Авторы проекта предлагают реконструировать не отдельные дома, а целые кварталы – как жилые здания, так и внутренние проезды, дворы и школы с детсадами. При этом судьба самих хрущевок может быть различной.

- Мы предполагаем, что примерно в 20% домов жители окажутся против реновации, в этом случае можно будет ограничиться просто капитальным ремонтом, - говорит Максим Полищук. - Второй вариант – не просто отремонтировать дом, но и надстроить над ним 1-2 этажа. Жители при этом получат замену всех инженерных коммуникаций, лифт и освобождение от платы за капремонт на 10 лет, также во время проведения работ им не нужно будет платить коммуналку. Третий вариант – надстроить сразу 3-4 этажа. В этом случае помимо новых коммуникаций, лифта и экономии на коммуналке жители получат еще и расширение своих собственных квартир – для дома будут построены новые внешние стены на расстоянии 1-2 метров от существующих. Так что площадь кухни в хрущевке вырастет до 8-9 квадратных метров, а общую проходную комнату можно будет превратить в отдельную. Также мы рассматриваем варианты строительства новых зданий между торцами существующих пятиэтажек.

Авторы проекта уверяют, что фундаменты многих хрущевок вполне в состоянии выдержать дополнительную нагрузку, а там, где их состояние вызовет вопросы, фундамент укрепят – современные строительные технологии это позволяют.

Расселять жильцов на время надстройки не планируется – людям придется несколько месяцев потерпеть неудобства, зато они получат обновленное жилье на том же месте, где привыкли жить. Для того чтобы дом попал в программу, достаточно согласия 70% жильцов.

Предварительная территория для реконструкции уже определена.

- Первоначально осуждалась территория вдоль улицы Гагарина – от станции метро «Московская» до метро «Победа», всего около 140 гектаров, - рассказал Максим Полищук. – Сейчас предварительно выбран более конкретный участок, площадью в 20 га. На его территории расположено 19 пятиэтажных хрущевок и две девятиэтажки. Конкретные адреса до подписания программы я назвать не готов. Однако уверен, что как только мы сделаем 1-2 двора по этой программе и люди увидят, как это работает, к нам выстроится очередь.

Опыта такой реконструкции у самарских строителей пока нет, поэтому авторы проекта планируют создать отдельную компанию с привлечением специалистов из Германии – в этой стране практика надстройки пятиэтажек используется уже не первый год. По мнению авторов проекта, средств от продажи появившихся дополнительных квартир вполне хватит на то, чтобы привести в порядок изначальное здание и территорию вокруг него. Однако готовность кредитовать застройщиков по этой программе уже выразил один из крупных банков.