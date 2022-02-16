В Правительстве региона обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Здоровому человеку для поддержания иммунитета гастроэнтеролог посоветовал есть от одного до трех зубчиков чеснока в день.
Врач-гастроэнтеролог рассказал, как чеснок защищает от болезней
Пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и маленькие дети - остаются в группе риска.
Главный терапевт СО Олег Фатенков о последствиях COVID-19 и необходимости вакцинации
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
Где в ночь с 16 на 17 февраля запланирован вывоз снега в Самаре
Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.
Серебряный стандарт: стоимость необходимых на пенсии благ россияне оценивают в 55 тыс. рублей в месяц
Охват тестированием на коронавирусную инфекцию в России более чем в два раза превышает нормативный показатель.
Попова отметила, что в России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавируса
Рассрочка Сбера даёт предприятиям малого бизнеса большую финансовую гибкость, возможность увеличить оборотные средства и уменьшить кассовые разрывы.
Сбер и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку»
Подросток 11 февраля ушел из дома в селе Борское и до настоящего времени местонахождение его не известно.
Полицейские Самарской области разыскивают подростка
Жители отдалённых населённых пунктов Самарской и Ульяновской областей, Республики Мордовия смогут напрямую добираться до Москвы.
Пассажирским поездам назначили дополнительные остановки на КбшЖД
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.01
-1.16
EUR 85.31
-0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Правительстве региона обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района Самары

16 февраля 2022 16:27
169
Застройщик территории должен будет выполнить обязательства по расселению граждан из аварийного фонда.

В Правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание по вопросу реализации программы развития комплексных территорий, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района Самары. 

Единый механизм комплексного развития территорий, жилой и нежилой застройки застроенных и свободных от застройки территорий был принят на федеральном уровне в конце 2020 года. Действие закона о КРТ направлено на развитие жилищного строительства, в первую очередь на решение проблем с аварийным, ветхим жильем, жильем с высокой степенью износа. Ожидается, что в ближайшие годы комплексная застройка станет доминировать в структуре ввода жилья.

Обновление жилого фонда – одна из важнейших задач, стоящих перед нашим регионом, этот вопрос находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. При этом комплексному строительству уделяется приоритетное внимание. В области готовится к реализации шесть проектов комплексного освоения территорий. Одна из перспективных площадок расположена в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской в Кировском районе областной столицы. 

«Наша задача сейчас – стартовать по КРТ. Причем не просто сделать успешный пилотный проект, понятный, четкий по срокам исполнения, нам важно после этого в самые короткие сроки запустить еще несколько проектов», - обратился к участникам совещания первый вице-губернатор.

Застройщик территории должен будет выполнить обязательства по расселению граждан из аварийного фонда. На территории 766 квартала площадь аварийного жилья составляет более 7000 кв. м. - это 29 домов, из которых 20 на данный момент признаны аварийными. Проживающим здесь людям будет выплачена рыночная стоимость жилья или предоставлено жилье, исходя из ранее занимаемой площади. Также к настоящему времени состоялись встречи с жителями домов из старого жилого фонда, не признанного аварийным. Таких домов на этом участке девять, по итогам собраний жители большинством голосов дали согласие на расселение. 

Важная особенность территорий комплексного развития – обеспеченность объектами социального назначения. На территории 766 квартала, помимо высотных домов с обязательными парковочными местами, планируется построить школу и детский сад. 

Председатель областного Правительства подчеркнул, что при определении границ застраиваемого участка необходимо рассматривать все возможные дополнительные территории, привлекая к обсуждению глав муниципальных образований. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
272
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
384
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
16 февраля 2022  10:23
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
278
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
16 февраля 2022  09:38
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
230
Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.
15 февраля 2022  20:01
Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ
680
Весь список