В Правительстве региона обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района Самары

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В Правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание по вопросу реализации программы развития комплексных территорий, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники совещания обсудили комплексное развитие территории 766 квартала Кировского района Самары.

Единый механизм комплексного развития территорий, жилой и нежилой застройки застроенных и свободных от застройки территорий был принят на федеральном уровне в конце 2020 года. Действие закона о КРТ направлено на развитие жилищного строительства, в первую очередь на решение проблем с аварийным, ветхим жильем, жильем с высокой степенью износа. Ожидается, что в ближайшие годы комплексная застройка станет доминировать в структуре ввода жилья.

Обновление жилого фонда – одна из важнейших задач, стоящих перед нашим регионом, этот вопрос находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. При этом комплексному строительству уделяется приоритетное внимание. В области готовится к реализации шесть проектов комплексного освоения территорий. Одна из перспективных площадок расположена в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской в Кировском районе областной столицы.

«Наша задача сейчас – стартовать по КРТ. Причем не просто сделать успешный пилотный проект, понятный, четкий по срокам исполнения, нам важно после этого в самые короткие сроки запустить еще несколько проектов», - обратился к участникам совещания первый вице-губернатор.

Застройщик территории должен будет выполнить обязательства по расселению граждан из аварийного фонда. На территории 766 квартала площадь аварийного жилья составляет более 7000 кв. м. - это 29 домов, из которых 20 на данный момент признаны аварийными. Проживающим здесь людям будет выплачена рыночная стоимость жилья или предоставлено жилье, исходя из ранее занимаемой площади. Также к настоящему времени состоялись встречи с жителями домов из старого жилого фонда, не признанного аварийным. Таких домов на этом участке девять, по итогам собраний жители большинством голосов дали согласие на расселение.

Важная особенность территорий комплексного развития – обеспеченность объектами социального назначения. На территории 766 квартала, помимо высотных домов с обязательными парковочными местами, планируется построить школу и детский сад.

Председатель областного Правительства подчеркнул, что при определении границ застраиваемого участка необходимо рассматривать все возможные дополнительные территории, привлекая к обсуждению глав муниципальных образований.