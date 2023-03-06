В Октябрьском районе Самары снесут 13 ветхих домов

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Территорию в границах в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой предложат инвесторам на торгах.

Департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение о подготовке аукциона на комплексное развитие 4,87 га. Площадка расположена в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой.

Стартовая стоимость права на реновацию территории составит 4,23 млн рублей. Эта сумма равна задатку для участия в аукционе.

По данным документов мэрии, на данной территории находится 13 домов 1958-1691 годов постройки и один аварийный дом. Все они определены под снос. Там же демонтируют гаражи и одно нежилое здание. Еще три нежилые здания в границах квартала предлагается снести или реконструировать.

Программу комплексного развития территорий в Самаре запустили в конце 2021 года. За это время власти определили ряд площадок под реновацию.

В октябре 2022 года администрация города подготовила документацию для территории в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой.Теперь чиновники установили условия аукциона по этому лоту, пишет Обоз.инфо.