в октябре в Самаре новостройки стали дороже жилья на вторичном рынке

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в октябре в 12 миллионниках из 16 разрыв стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке продолжает сокращаться или стагнирует. Ценовой разрыв сокращается в столицах второй месяц подряд.

В октябре в Самаре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 116 000 рублей, что на 2% выше стоимости на вторичном рынке. В сентябре разница в средней цене метра на первичном и вторичном рынках в городе составляла 1% в пользу готового жилья. Изменение баланса ценового разрыва в октябре обусловлена ростом стоимости на первичном рынке и небольшим снижением цены квадратного метра готового жилья.

В Москве (с учетом всех типов недвижимости) разница в цене между первичным и вторичным жильем составляет 8% в пользу новостроек. В Петербурге первичное жилье дороже вторичного на 18%: относительно прошлого месяца ценовой разрыв немного сократился в обоих городах.

«В последние месяцы рынок недвижимости находится в состоянии адаптации к новым рыночным условиям. В начале осени мы наблюдали сокращение стоимости первичного жилья, однако цены на готовое жилье даже немного подросли, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - В текущей ситуации покупатели должны обладать большей суммой для приобретения жилья в ипотеку, а также все чаще заключают сделки с небольшим объемом заемных средств или полностью за наличные. Хотя ценовой разрыв немного сокращается или стагнирует за последний месяц, в ближайшей перспективе не стоит ждать резких колебаний в разнице цен между “первичкой” и “вторичкой”».

Городом с самой значительной разницей цены в среднем по первичному и вторичному рынку стал Нижний Новгород, где квадратный метр в новостройках стоит на 42% дороже, чем на вторичном рынке. На втором месте - Омск и Волгоград (разница составляет 39%), на третьем - Пермь (37%).

Единственным городом-миллионником, где квадратный метр готового жилья дороже, чем квадратный метр в новостройках, является Самара. Стоимость “квадрата” на вторичном рынке недвижимости “обгоняет” цену метра на первичном на 2%.