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В Минтрансе Самарской области рассказали, когда Фрунзенский мост введут в эксплуатацию

21 ноября 2022 10:34
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В Минтрансе Самарской области рассказали, когда Фрунзенский мост введут в эксплуатацию

Власти объяснили, почему один из самых масштабных дорожных проектов региона последних лет до сих пор официально не введен в строй. Речь идет о первой и второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста. Пока там открыто рабочее движение.

— Сейчас в первой очереди мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самара (он же — Самарский мост) от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной (включая транспортные развязки) идет обустройство объекта системами транспортной безопасности. Завершить их планируется в декабре 2022 года. После этого Средне-Поволжское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) должно выдать положительное заключение о соответствии первой очереди Фрунзенского моста проектной документации и техрегламентам. После этого Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области организует рабочую и приемочную комиссии на объекте с последующим вводом объекта строительства в эксплуатацию, — рассказали 63.RU в областном Минтрансе.

На строительство первой очереди Фрунзенского моста ушло почти четыре года. Движение по нему запустили 31 декабря 2019 года. Но, по мнению самарского управления Ростехнадзора, это сделали незаконно, так как его не ввели в эксплуатацию. За нарушение Минтрансу пришлось заплатить не один штраф. Но закрывать мост суды не стали.

После того как мост введут в эксплуатацию, власти смогут организовать на нем движение общественного транспорта. Планировалось пустить не только автобусы, но и троллейбусы.

Чиновники пояснили также, что сейчас ведутся пуско-наладочные работы по наружному электроосвещению второй очереди Фрунзенского моста (от улицы Шоссейной до границы города Самары), пишет 63.ру.

— Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года, в связи с задержкой технического присоединения энергоснабжающей организацией, — сообщили 63.RU в областном Минтрансе.

Вторую очередь Самарского (Фрунзенского) моста от улицы Шосейной до границы Самары строят с декабря 2019 года.

Она включает в себя две многоуровневые развязки:

на пересечении Кряжского шоссе — Новокуйбышевского шоссе — Уральской — Утевской, длина — 212,62 метра;

на пересечении Пугачевского тракта — Стромиловского шоссе — Грозненской, длина — 124,44 метра.

Также в состав второй очереди моста вошел путепровод через железнодорожные пути на 1094-м км перегона Кряж — Самара. Его длина составит 212,69 метра.

Общая протяженность всего Фрунзенского моста — 2 составит 7,78 км. Для автомобилистов обустроили четыре и шесть полос движения. Транспортные потоки будет разделять трехметровая полоса. Расчетная скорость движения автомобилистов — 80 км/ч.

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