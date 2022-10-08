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В микрорайоне «Волгарь» Самары строится новая современная поликлиника

8 октября 2022 17:34
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На сегодняшний день медицинское учреждение, рассчитанное на 700 посещений в смену, 500 взрослых и 200 детей, готово на 55%.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в микрорайоне «Волгарь» Самары строится новая современная поликлиника. Объект возводится в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева.

К строительно-монтажным работам приступили в мае прошлого года. На сегодняшний день медицинское учреждение, рассчитанное на 700 посещений в смену, 500 взрослых и 200 детей, готово на 55%.

Оказание врачебной помощи населению планируется по следующим направлениям: терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология и т.д.

В составе поликлиники расположатся помещения инфекционного приема с отдельными входами: с юго-западной стороны в блок помещений инфекционного взрослого приема, с северо-восточной стороны вход в блок инфекционного детского приема.

Особое внимание уделено доступности посещения для маломобильных групп населения. В здании будет организована безбарьерная среда и предусмотрена установка четырех лифтов.

Учреждение оснастят всем необходимым медицинским оборудованием, что позволит оказывать помощь пациентам в полном объеме.

На данный момент строители завершили кирпичную кладку и штукатурные работы. Ведется установка витражей, устройство полов на всех этажах, укладка настенной и напольной плитки, перекрытие кровли и устройство фасада. Параллельно прокладываются внутренние сети электроснабжения, электроосвещения и отопления. Продолжается устройство слаботочных систем и вентиляционных сетей, прокладка наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения.

Завершение строительства объекта планируется в следующем году.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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