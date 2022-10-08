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В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в микрорайоне «Волгарь» Самары строится новая современная поликлиника. Объект возводится в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева.



К строительно-монтажным работам приступили в мае прошлого года. На сегодняшний день медицинское учреждение, рассчитанное на 700 посещений в смену, 500 взрослых и 200 детей, готово на 55%.



Оказание врачебной помощи населению планируется по следующим направлениям: терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология и т.д.



В составе поликлиники расположатся помещения инфекционного приема с отдельными входами: с юго-западной стороны в блок помещений инфекционного взрослого приема, с северо-восточной стороны вход в блок инфекционного детского приема.



Особое внимание уделено доступности посещения для маломобильных групп населения. В здании будет организована безбарьерная среда и предусмотрена установка четырех лифтов.



Учреждение оснастят всем необходимым медицинским оборудованием, что позволит оказывать помощь пациентам в полном объеме.



На данный момент строители завершили кирпичную кладку и штукатурные работы. Ведется установка витражей, устройство полов на всех этажах, укладка настенной и напольной плитки, перекрытие кровли и устройство фасада. Параллельно прокладываются внутренние сети электроснабжения, электроосвещения и отопления. Продолжается устройство слаботочных систем и вентиляционных сетей, прокладка наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения.



Завершение строительства объекта планируется в следующем году.

Фото: пресс-служба правительства СО