У жителей дома на Водников в Самаре заберут квартиры

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Шесть с лишним соток в историческом центре города власти Самары собрались забрать у собственников. Для муниципальных нужд чиновникам понадобилась земля под домом Водников/Крупской, 20/3. Точная площадь участка — 678,7 квадратных метра. Также у собственников изымут 13 квартир и нежилые помещения.

— Департамент управления имуществом должен оценить недвижимость, определить размер возмещения, предоставить собственникам другие жилые или нежилые помещения взамен тех, что изымут, — следует из постановления, подписанного мэром Еленой Лапушкиной.

Еще один участок земли мэрия собирается изъять недалеко от Безымянского рынка. Речь идет о 592 квадратных метрах под домом № 21 на улице Калинина, пишет 63.ру.