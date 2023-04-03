У Губернского рынка в Самаре высотки строить не будут

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Администрация Самары приняла решение относительно застройки участка в историческом центре города. Речь идет о территории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской.

Согласно информации, почерпнутой из постановления, опубликованного на сайте мэрии, вердикт вынесен не в пользу застройщика. Так, ООО «Бизнес Дата» получило отказ на условно разрешенный вид использования участка площадью 26 490 квадратных метров под многоэтажную застройку.

В частности, это связано с тем, что территория, на которой планировалась застройка, находится рядом с объектами культурного наследия. Неподалеку расположен «Дом жилой» (ул. Арцыбушевская, 67/ ул. Вилоновская, 88, литеры А, а), «Городская усадьба» (Вилоновская, 78/ Братьев Коростелевых 97-99 литеры Б,В), а также «Дом, в котором в 1908 году находилась подпольная типография Самарского комитета РСДРП (б)», пишет ГТРК Самара.