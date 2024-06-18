Стройка моста у Климовки столкнулась с проблемами.

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Об этом рассказал врио губернатора области Вячеслав Федорищев:

— На этом мосту для меня было много по-настоящему неожиданных управленческих подходов. Коллеги, которые меня туда пригласили, не ожидали, что там будет производственное совещание, они ожидали, что я выберу место, где будет находиться сцена для открытия этого объекта. А остальное? А в остальном «проблем нет, замечаний нет», пишет 63.ру.

На производственном совещании представители стройконтроля и технадзора рассказали о выявленных замечаниях — их больше 100. Впрочем, такое количество — стандартная практика для столь крупных инфраструктурных объектов.

— Итоговая проверка еще не начиналась. Она стартует буквально с сегодняшнего дня. Но открытие предполагалось 28 июня. Спрашиваю: «Когда получите ЗОС (заключение о соответствии)?» — «27 июня». — «А замечания устраните?» — «Да вы вообще про это не переживайте!». Министру транспорта выговор сегодня же за всё, что мы обсуждали на мосту, — рассказал Вячеслав Федорищев подробности диалога на объекте во время оперативного совещания.

Ранее Федорищев критиковал врио министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина за проблемы в работе общественного транспорта.

При этом новый мост через Волгу успешно прошел статические испытания — по нему прогнали 24 самосвала общей массой 840 тонн.

— Мост успешно справился с тестовой нагрузкой, что подтверждено показаниями измерительных приборов (прогибомеров). Мост через Волгу не получил замечаний по результатам предварительной проверки Ростехнадзором трассы «Обход Тольятти». До конца июня должна завершиться итоговая проверка всей трассы, после которой может быть принято решение о вводе объекта в строй, — сообщает пресс-служба АО «Дороги и мосты», которое строит мост.