Строительство проблемного ЖК «Космолет» в Самаре возобновят до конца октября

Работы на долгострое «Космолет» в Самаре возобновятся уже до конца октября. Такое решение принято на совещании в министерстве строительства Самарской области с участием главы ведомства Александра Фомина, представителей застройщика и инициативной группы дольщиков.

Жилой комплекс на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко много лет остается одним из самых известных недостроенных объектов города. Министр подчеркнул, что время ожиданий прошло и никаких новых отсрочек не будет.

— Люди устали ждать. До конца месяца — выход на площадку. Мы лично приедем и проверим, начались ли реальные работы, — заявил Александр Фомин.

По итогам встречи застройщик обязан представить подробный график с четкими сроками и ответственными лицами. Минстрой будет регулярно контролировать ход строительства, чтобы дом ввели в эксплуатацию до конца 2026 года, пишет Самарская Газета.